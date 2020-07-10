Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне общемирового отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%, при этом лидируют из-за отсечки на бирже дивидендов акции "АЛРОСА" и "Новолипецкого металлургического комбината".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2772,6 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1229,95 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 71,24 рубля (+0,33 рубля).

В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торгуются акции "АЛРОСА" (-3,5%, до 63,67 рубля; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 2,63 рубля на акцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,2%, до 136,7 рубля; дивиденды за первый квартал 2020 года - 3,21 рубля на акцию), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-7%, до 0,8015 рубля; дивиденды - 0,06 рубля на акцию), "префы" "Лензолото" (+2,3%, до 4155 рубля; дивиденды - 13,87 рубля на акцию).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "РусАла" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,3%).

Выросли акции "Яндекса" (+0,7%), "РусГидро" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Башнефти" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,1% и +0,6% "префы").

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в пятницу вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Сообщения двух крупных китайских фондов с госучастием о планах сокращения позиций по акциям стали поводом к снижению активности покупателей на азиатских фондовых площадках. Тем временем в США второй день подряд фиксируется увеличение числа новых случаев заболевания COVID-19, близкое к рекордному, в отдельных штатах отмечено резкое повышение числа летальных исходов за сутки, что заставляет инвесторов вспомнить о повышенной неопределенности в прогнозировании экономических индикаторов и финансовых показателей компаний. На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки доллара закрепиться выше 71 руб. на фоне снижения "спроса на риск" на рынках в целом.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, фондовые рынки настроены на коррекцию в последний торговый день недели. В азиатском регионе ранее драйвером выступал китайский фондовый рынок, но после 8-дневного беспрерывного роста он, похоже, перегрелся и решил взять паузу.

В фокусе дня на российском рынке будут публикуемые Банком России данные по торговому балансу за май, оценка платежного баланса за второй квартал. "АЛРОСА" опубликует отчет о продажах за июнь, "Группа Черкизово" представит операционные результаты за второй квартал. Глобальный макроэкономический календарь важной статистикой не изобилует. Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор нефтяного рынка.

Нефть ощутимо просела после повторного тестирования четырехмесячного максимума днем ранее, цены на золото отошли от достигнутых в среду максимумов с 2011 года. Драгоценный металл пользуется спросом в статусе безопасного актива на фоне вспышек пандемии в США, но он также используется для хеджирования длинных позиций по акциям в моменты ралли фондового рынка. Теперь акции оказались под давлением, и золото на фоне сокращения хеджей также попало под распродажи.

Нефть Brent несмотря на многочисленные попытки оказалась неспособна подняться выше июньских максимумов и пробить $44 за баррель. Теперь у участников рынка вполне логично может появиться желание проверить на прочность поддержку $40 за баррель, чтобы протестировать силу спроса, считает Шульгин.

В США в четверг индексы в основном снизились, за исключением обновившего свой максимум индекса Nasdaq (+0,5%). Минтруда США опубликовало неплохие недельные данные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице составило 1,314 млн при прогнозах на уровне 1,375 млн. При этом число обращение неделей ранее было пересмотрено до 1,413 млн с 1,427 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Таким образом, число новых заявок продолжило снижаться после скачка в конце марта, однако 16-ю неделю подряд остается выше 1 млн.

Эксперты считают, что восстановление карантинных мер в некоторых штатах может влиять на статданные по рынку труда.

В пятницу снижаются индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%) на фоне опасений, что восстановление мировой экономики может замедлиться в связи с ростом числа заражений коронавирусом в США и ряде других стран.

Мировые рынки акций отыграли основную часть понесенных с начала года потерь на оптимизме по поводу восстановления после пандемии коронавируса. Однако аналитики предупреждают, что рост акций может быть слишком существенным и слишком быстрым в условиях неопределенной экономической обстановки, пишет MarketWatch.

Инвесторы опасаются, что рост случаев заражения COVID-19 в американских штатах Флорида, Техас и Калифорния может помешать восстановлению экономики - в минувшую среду в этих штатах был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных.

Помимо США о росте числа заражений коронавирусом сообщают и ряд других стран, в том числе Бразилия и ЮАР. Австралийский штат Виктория на этой неделе закрыл границы с соседним Новым Южным Уэльсом для сдерживания распространения заболевания.

Также в пятницу дешевеет нефть на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $41,79 за баррель (-1,3% и -2,2% в четверг), августовская цена WTI - $38,96 за баррель (-1,7% и -3,1% накануне).

Оба контракта могут снизиться в цене по итогам недели.

Инвесторы и аналитики пытаются оценить перспективы нефтяного рынка, который оказался под серьезным ударом в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в результате чего цена нефти WTI опускалась в апреле до отрицательных значений.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превышает 3 млн. Новые вспышки в ряде американских штатов уже потребовали возврата части ограничений, что может вновь ослабить спрос на нефть.

Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.