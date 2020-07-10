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Работа заводов Ford в США оказалась под угрозой из-за карантинных мер в Мексике

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Производство на заводах Ford Motor Co в США может быть нарушено из-за нехватки автокомпонентов в связи с карантинными мерами, введенными в мексиканском штате Чиуауа, где находятся несколько поставщиков компании, пишет Financial Times.

В Ford отметили, что власти штата ограничили количество сотрудников, которые могут одновременно находится на предприятии, на 50%.

"При работе наших заводов в США на 100% это не может продолжаться долго. Хотя мы не ожидаем влияния на наше производство на следующей неделе, мы продолжаем работать с представителями властей, что найти способы безопасного и конструктивного возобновления производства", - сказал глава североамериканского подразделения Ford Кумар Галхотра.

В Чиуауа у Ford также есть завод по производству двигателей для пикапов F-series и внедорожников Escape.

Посол США в Мексике Кристофер Ландау в четверг в ходе онлайн-конференции Atlantic Council отметил, что Ford испытывает трудности из-за ограничения мощностей на заводе по производству двигателей.

"Они говорят, что им придется начать закрывать заводы в США на следующей неделе, если они не решат проблему", - сказал он, ссылаясь на свой разговор с руководством Ford.

Президент мексиканской ассоциации производителей автозапчастей National Autoparts Industry Оскар Албин отметил недостаточный уровень производства автокомпонентов для автомобильной промышленности США и Мексики.

"В июне производства хватало, поскольку автомобильные заводы также не работали на 100%, но в июле они работают на 100%", - сказал он.

По его словам, дефицит поставок оказался не потенциальной, а реальной проблемой "не только для Ford, но и для всех заводов в США".

Вице-президент Центра автомобильных исследований в Мичигане Кристин Джичек, в свою очередь, отметила, что ограничения на заводе Ford по производству двигателей в Чиуауа создают особые трудности для компании, поскольку спрос на пикапы оказался довольно устойчивым, несмотря на пандемию.

США Ford

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