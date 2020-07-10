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Доходности британских госбумаг упали до рекордных минимумов на фоне пандемии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доходности гособлигаций Великобритании упали в пятницу до рекордных минимумов на фоне общего увеличения спроса на наиболее надежные финансовые инструменты в связи с новым скачком числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США.

Процентная ставка пятилетних британских госбумаг опустилась до минус 0,09%, двухлетних - до минус 0,13%. В настоящее время доходности всех гособлигаций Великобритании со сроками обращения до 7 лет включительно являются отрицательными. Это означает, что фактически инвесторы готовы платить государству за то, чтобы дать ему взаймы.

Пандемия коронавируса

Тот факт, что доходности британских госбумаг находятся ниже нуля, говорит о спокойном отношении инвесторов к быстрому росту долговой нагрузки Великобритании в условиях нынешнего кризиса, пишет газета Financial Times.

Ранее на этой неделе министр финансов Великобритании Риши Сунак представил новую программу стимулирования экономической активности общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд). Реализация британскими властями мер поддержки экономики с учетом объявленной в среду, 8 июля, программы, потребует от государства заимствований в размере 350 млрд фунтов в этом финансовом году.

Согласно подсчетам FT, дефицит бюджета Великобритании в этом году составит 18% ВВП, что вдвое превысит пиковый уровень, зафиксированный в период финансового кризиса 2008-2009 годов.

Реализуемая Банком Англии программа выкупа активов, объем которой в прошлом месяце был увеличен на 100 млрд фунтов, поддерживает цены на британские госбумаги. На данный момент объемы выкупа гособлигаций Банком Англии превышают объемы выпуска бондов Британией.

"Предложение британских госбумаг просто огромное, но спрос еще больше", - отмечает фондовый управляющий Allianz Global Investors Майк Ридделл.

Доходность 10-летних гособлигаций Германии в пятницу упала до минимальных за четыре недели минус 0,52%, аналогичных US Treasuries - до минимальных с 21 апреля 0,578%.

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Великобритания Коронавирус

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