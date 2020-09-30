Оценку падения ВВП Британии во II квартале пересмотрели до 19,8%

Это самый существенный квартальный спад с начала учета показателя в 1955 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВВП Великобритании во II квартале упал на 19,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

Это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году. Сокращение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию.

Относительно апреля-июня 2019 года падение составило 21,5%.

Предварительно было объявлено о снижении экономики на 20,4% в поквартальном выражении и на 21,7% в годовом. Аналитики не ожидали пересмотра обоих показателей, сообщает Trading Economics.

Падение экономики связано с ограничениями и мерами социального дистанцирования, введенными для сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает ONS.

Объем инвестиций бизнеса во втором квартале рухнул на 26,5% относительно предыдущего квартала и на 26,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее, это оказалось лучше предварительных результатов, составлявших соответственно 31,4% и 31,3%.

Падение потребительских расходов было пересмотрено в сторону ухудшения - до 23,6% в поквартальном выражении с ранее объявленных 23,1% относительно предыдущих трех месяцев - падение также стало рекордным.

Госрасходы снизились на 14,6% против предварительной оценки в 14%.

ONS также сообщило, что экономика Великобритании в первом квартале упала на 2,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а не на 2,2%, как было объявлено прежде.

Предварительные данные об изменении британского ВВП в третьем квартале будут опубликованы 11 ноября. Глава Банка Англии Эндрю Бейли во вторник заявил о том, что сокращение экономики может составить 7-10% в годовом выражении.