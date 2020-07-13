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Банки РФ в I полугодии замедлили кредитование физлиц более чем вдвое

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Банки РФ в первом полугодии 2020 года более чем вдвое замедлили темпы роста розничного кредитования - до 4,1% против 9,7% в январе-июне 2019 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Набиуллина отметила, что в первой половине 2019 года наблюдались повышенные темпы прироста потребительского кредитования, и регулятор предпринимал специальные меры для того, чтобы охладить данный сегмент и не допустить появления "пузыря" на этом рынке.

Банк России пока не публиковал полные данные по динамике кредитования банковского сектора по итогам июня. Информацию о приросте корпоративного кредитования регулятор опубликовал в прошлую пятницу, 10 июля, в "Обзоре рисков финансовых рынков": за месяц кредитование компаний выросло на 0,8%.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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