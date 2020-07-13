Внешний долг РФ во II квартале вырос на $19,5 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ во втором квартале 2020 года увеличился на $19,5 млрд, или на 4,3%, до $477,2 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Росту долга во втором квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $33,7 млрд, с $491,4 млрд до $457,7 млрд.

В результате в первом полугодии 2020 года внешний долг РФ уменьшился на $14,2 млрд, или на 2,9%.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, на динамику показателя повлияли в значительной степени операции банковского сектора по сокращению задолженности перед нерезидентами. Заметным также было влияние переоценки, приведшей к существенному снижению внешней задолженности всех секторов экономики в конце первого квартала вследствие обесценения российского рубля и последующему постепенному восстановлению уровня долга по мере снижения волатильности на валютном рынке и укрепления российской валюты.