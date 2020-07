Рынок акций США растерял утренний рост на фоне беспокойства по поводу COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам торгов в понедельник, тогда как Dow Jones удержался в небольшом плюсе после ралли в начале сессии.

Давление на рынок оказало падение акций технологических компаний, а также новости о том, что власти штата Калифорния объявили о частичном возвращении ранее отмененных ограничений из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет CNBC, губернатор штата Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях. При этом предприятия смогут оказывать услуги на открытом воздухе, если это возможно. Кроме того, в 30 округах, где живет подавляющее большинство населения региона, закроют спортивные залы, церкви, торговые центры, офисы и парикмахерские.

США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших. В стране третий день подряд фиксируется более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,3 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса, скончались более 135 тыс. человек. Всего в мире с начала пандемии насчитывается порядка 13 млн инфицированных COVID-19.

Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Ранее он отмечал, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Первоначальный рост индексов спровоцировали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) присвоило статус ускоренного рассмотрения (Fast Track) двум экспериментальным вакцинам от коронавируса, которые разрабатываются германской биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. (SPB: PFE). Акции BioNTech и Pfizer подорожали на 10,6% и 4,1% соответственно.

Статус Fast Track предусматривает ускоренное рассмотрение исследуемого препарата в целях содействия разработке лекарств, которые предназначены для лечения серьезных состояний в том секторе здравоохранения, где пока нет разработанных методов и вариантов лечения.

Однако, как сказал в интервью MarketWatch управляющий директор Amundi Pioneer Джон Кэри, даже если вакцина появится, потребуется время, прежде чем она получит широкое применение.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности, который позволит оценить влияние пандемии коронавируса на финансовые показатели компаний. Свои квартальные результаты представят, в частности, крупнейшие американские банки Citigroup Inc. (SPB: C), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC).

Сезон отчетности американских компаний за второй квартал может стать худшим более чем за 10 лет, отмечает MarketWatch.

Хотя участники фондового рынка рассчитывают, что прибыль компаний начнет восстанавливаться в третьем квартале, момент, когда это произойдет, остается неопределенным, и ранние признаки указывают на то, что темпы восстановления могут не оправдать надежд инвесторов.

Совокупный показатель прибыли компаний в расчете на акцию, который включает результаты уже отчитавшихся фирм и усредненные прогнозы аналитиков, оставался на уровне -44,6% в течение пятницы, согласно FactSet. Это будет самое существенное падение прибыли компаний с четвертого квартала 2008 года, когда показатель упал на 70% в разгар финансового кризиса.

Между тем прогноз выручки компаний выглядит намного более оптимистичным: аналитики ждут совокупного снижения показателя на 11%, при этом ожидая, что компании сферы здравоохранения и коммунальных услуг отчитаются о росте выручки.

Цена бумаг американской PepsiCo выросла на 0,3% в понедельник. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.

Бумаги Analog Devices (SPB: ADI) Inc. снизились в цене на 5,8 %. Американский производитель интегральных микросхем достиг соглашения о приобретении конкурирующей компании Maxim Integrated Products (SPB: MXIM) Inc. за $20,9 млрд. Котировки акций Maxim подскочили на 8,1%. Объединение двух компаний может стать одним из крупнейших слияний в этом году, по данным Dealogic.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии поднялся на 10,50 пункта (0,04%) - до 26085,80 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 29,82 пункта (0,94%) и составил 3155,22 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 226,60 пункта (2,13%) - до 10390,84 пункта. В начале торгов индекс установил новый внутридневной рекорд.