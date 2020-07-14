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Экс-замглавы "Аэрофлота" Каллегари и инвестбанкир Варданян займутся реорганизацией ГК "Волга-Днепр"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Группа грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр" обновила состав совета директоров и решила провести трансформацию бизнеса, сообщила "Интерфаксу" представитель группы.

Новыми членами совета, по ее словам, стали четыре независимых директора. Среди них – член советов директоров "Ингосстраха" и ПАО "Энел Россия", бывший замгендиректора по стратегии и альянсам "Аэрофлота" Джорджио Каллегари. Также в совет вошел основатель крупнейшего в прошлом российского инвестбанка "Тройка Диалог", ныне президент фирмы "Варданян, Бройтман и партнеры" Рубен Варданян. Еще двумя "новичками" в совете стали экс-премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих и партнер компании WardHowell Элла Сытник.

Сохранили места в совете "Волги-Днепра" ее основатель и, как принято считать, основной бенефициар Алексей Исайкин (возглавлял совет в старом составе), совладелец группы Сергей Шкляник, исполнительный операционный директор Татьяна Арсланова.

Старый состав совета группа не раскрывает.

В ходе встречи нового состава была представлена "новая концепция трансформации группы авиакомпаний "Волга-Днепр" в монокомпанию", сообщила представитель группы. Речь идет о "едином управлении операционной деятельностью трех авиакомпаний ("Волга-Днепр", AirBridgeCargo, "Атран" - ИФ) и единых стандартах качества услуг", уточнила она. Ребрендинг, по ее словам, на данном этапе не предполагается. Одна из задач совета – решить, как именно будет проведена трансформация.

"Столкнувшись с вызовами, которые привели к фундаментальным изменениям и пересмотру ценности услуг по перевозке пассажиров и грузов с точки зрения биобезопасности, мы приняли решение о необходимости трансформации. Уверен, что сильный совет директоров поможет команде исполнительных директоров успешно трансформировать и адаптировать бизнес-лидеров к условиям COVID-реальности", - заявил Исайкин, чьи слова передала его представитель.

Группа "Волга-Днепр" – крупнейшая на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Одноименная авиакомпания и ее "дочка" AirBridgeCargo базируются в московском "Шереметьево", "Атран" - во "Внуково". Общий флот состоит из грузовых Ан-124-100 "Руслан", Ил-76ТД-90ВД, Boeing-747 Freighter, Boeing-737-400SF.

Волга-Днепр

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