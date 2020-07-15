Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ во II квартале 2020 года оценивается в 9,5-10% в годовом выражении, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5-9,0% г/г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9,5-10,0% г/г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле в 12% в годовом выражении, в мае – на 10,9%. В целом за январь-май Минэкономразвития оценивало спад ВВП РФ на 3,7% к январю-маю 2019 года. Во II квартале Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики на 9,5% в годовом выражении (в I квартале был еще рост на 1,6% в годовом выражении), глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня заявляла, что спад во II квартале превысит их изначальные ожидания в 8%, но будет меньше 10%.

"В мае российская экономика прошла нижнюю точку спада, связанного с негативными последствиями пандемии. На фоне снятия части ограничений восстановительный рост в ряде отраслей начался уже в мае, однако спад в нефтяном комплексе перевесил эффект от этого роста на экономику в целом. Судя по опережающим показателям, в июне и начале июля темпы восстановительного экономического роста ускорились, особенно в сфере услуг и розничной торговле", - говорится в обзоре ЦБ.

"Вторичные эффекты от полной или частичной остановки бизнеса и падения конечного спроса еще расширяются на смежные отрасли через производственные цепочки. Долгосрочные изменения структуры спроса сдерживают производственный потенциал, прежде всего в сфере услуг и МСП. Поддерживается пониженный уровень добычи и переработки в нефтяном комплексе. В целом это делает процесс дальнейшего восстановления постепенным, длительным и неравномерным в разных отраслях экономики. В результате сохраняющегося пониженным спроса дезинфляционные тенденции будут превалировать", - пишут аналитики ЦБ о длительном восстановлении экономики.

Минэкономразвития в последней версии своего прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году – на 2,9%, в 2023 году – на 3,1%.

ЦБ 19 июня подтвердил свой прогноз падения ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-6%, не уточнив сохраняет ли цифры прогноза на 2021-2022 годы. Согласно прогнозу от конца апреля, в 2021 году ЦБ прогнозировал отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Транзитом санкционки через Россию займется "дочка" оператора "Платона"

Brent подорожала до $43,08 за баррель на ожидании решений ОПЕК+

Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

Трамп отказался договариваться с Китаем по второй фазе торгового соглашения

Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставки нефти

Сбербанк отстранил от работы сотрудников после обвинений в сексуальных домогательствах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');