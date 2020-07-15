ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ во II квартале 2020 года оценивается в 9,5-10% в годовом выражении, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5-9,0% г/г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9,5-10,0% г/г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле в 12% в годовом выражении, в мае – на 10,9%. В целом за январь-май Минэкономразвития оценивало спад ВВП РФ на 3,7% к январю-маю 2019 года. Во II квартале Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики на 9,5% в годовом выражении (в I квартале был еще рост на 1,6% в годовом выражении), глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня заявляла, что спад во II квартале превысит их изначальные ожидания в 8%, но будет меньше 10%.

"В мае российская экономика прошла нижнюю точку спада, связанного с негативными последствиями пандемии. На фоне снятия части ограничений восстановительный рост в ряде отраслей начался уже в мае, однако спад в нефтяном комплексе перевесил эффект от этого роста на экономику в целом. Судя по опережающим показателям, в июне и начале июля темпы восстановительного экономического роста ускорились, особенно в сфере услуг и розничной торговле", - говорится в обзоре ЦБ.

"Вторичные эффекты от полной или частичной остановки бизнеса и падения конечного спроса еще расширяются на смежные отрасли через производственные цепочки. Долгосрочные изменения структуры спроса сдерживают производственный потенциал, прежде всего в сфере услуг и МСП. Поддерживается пониженный уровень добычи и переработки в нефтяном комплексе. В целом это делает процесс дальнейшего восстановления постепенным, длительным и неравномерным в разных отраслях экономики. В результате сохраняющегося пониженным спроса дезинфляционные тенденции будут превалировать", - пишут аналитики ЦБ о длительном восстановлении экономики.

Минэкономразвития в последней версии своего прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году – на 2,9%, в 2023 году – на 3,1%.

ЦБ 19 июня подтвердил свой прогноз падения ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-6%, не уточнив сохраняет ли цифры прогноза на 2021-2022 годы. Согласно прогнозу от конца апреля, в 2021 году ЦБ прогнозировал отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%.