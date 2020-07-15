Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Новак заявил, что максимальные трудности, связанные с падением спроса на нефть, уже позади

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Запуск второго этапа сделки ОПЕК+, предусматривающего уменьшение сокращения добычи нефти, соответствует рыночным тенденциям и снижает волатильность, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Максимальные трудности, связанные с падением спроса (на нефть - ИФ), позади. Наметились признаки восстановления спроса, числа перелетов, продаж автомобильного топлива, при этом существует вероятность второй волны (коронавируса - ИФ), что может повлечь риски для потребления", - сказал он на заседании объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ в среду.

В то же время министр отметил, что возможный приход второй волны пандемии приведет к дополнительным сокращениям потребления. "В этой связи считаю важным продолжить ежемесячный мониторинг ситуации, а также подчеркиваю направленность нашего июньского решения о продлении сокращений до конца июля", - добавил Новак.

При этом он подчеркнул, что РФ полностью выполняет обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. "Оценивая текущую ситуацию, считаю, что незначительное ослабление действующих сокращений и запуск согласованного второго этапа корректировок в объеме 7,7 млн баррелей в сутки в полной мере соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволит избежать волатильности, во многом в связи с тем, что фактически весь объем наращиваемой добычи будет потреблен на внутреннем рынке стран-производителей по мере восстановления спроса", - заявил министр.

"Особое значение в этом контексте приобретает строгое соблюдение достигнутых между странами-участницами ОПЕК+ договоренностей", - сказал Новак. "Реализация нового этапа сокращений не снимает со стран-участниц ответственности по компенсации несокращенных в мае и июне объемов", - пояснил он.

Александр Новак Минэнерго ОПЕК+

Новости

Минвостокразвития запустит "арктический гектар". Обзор

Минвостокразвития запустит "арктический гектар". Обзор

Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Транзитом санкционки через Россию займется "дочка" оператора "Платона"

Brent подорожала до $43,08 за баррель на ожидании решений ОПЕК+

Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

Трамп отказался договариваться с Китаем по второй фазе торгового соглашения

Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставки нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');