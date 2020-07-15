Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%

В августе РФ увеличит добычу по графику, заявил министр энергетики Александр Новак

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду.

По его словам, у России нет несоответствий с ОПЕК в отношении уровней исполнения сделки. Новак сказал также, что российские компании готовились увеличивать добычу нефти в августе в соответствии с ранее согласованным графиком и он не видит никаких проблем с наращиванием добычи.

В соответствии с текущими условиями сделки ОПЕК+, в августе Россия может увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки - до 9 млн б/с.

Новак также заверил, что частичное восстановление добычи нефти в августе не приведет к росту экспорта ввиду сезонного спроса внутри ОПЕК+, в том числе в России. Он отметил, что спрос на нефтепродукты в РФ частично восстанавливается.

Заявления представителей других стран по сделке ОПЕК+

Нигерия обещает довести исполнение сделки ОПЕК+ до 100% к концу июля и компенсировать ранее несокращенные объемы, сообщил министр нефти страны Тимипре Силва.

Накануне, 14 июля, государственное агентство Саудовской Аравии SPA сообщило, что министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман провел разговор со своим коллегой из Нигерии по исполнению сделки ОПЕК+.

По информации SPA, Нигерия еще не полностью исполняет соглашение и компенсирует в течение июля-сентября объемы, которые не были сокращены в течение мая и июня.

По условиям сделки Нигерия должна была снизить добычу нефти с 1,829 млн б/с на 417 тыс. б/с, однако в мае выполнила соглашение лишь на 57%, в июне - на 78%.

Мексика и Ирак

Мексика обязалась снижать добычу нефти в рамках ОПЕК+ только в мае и июне, но добыча в стране будет снижаться, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Что касается Ирака, то он согласился компенсировать объемы добычи нефти, которые не сократил полностью в рамках обязательств по сделке ОПЕК+ в мае и июне. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

В июле Ирак дополнительно к своей квоте по сокращению снизит добычу еще на 70 тыс. б/с, в августе и сентябре - еще по 314 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", "недосдача" Ирака за май и июнь составляла почти 700 тыс. б/с. Квота этой страны в мае-июле составляет 1,06 млн б/с от уровня октября 2018 года, в мае она сократила добычу лишь на 488 тыс. б/с, в июне - на 937 тыс. б/с.

Таким образом, в июле Ирак должен будет снизить добычу на 1,13 млн б/с от уровня октября 2018 года, то есть еще примерно на 200 тыс. б/с к июню. С августа квота Ирака должна составить 849 тыс. б/с, таким образом, страна должна будет снизить добычу на 1,16 млн б/с к уровню октября 2018 года, то есть добыча должна остаться примерно на том же уровне, что и в июле.

Казахстан

Казахстан заявил о готовности исполнить обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

"Казахстан в свою очередь готов выполнить взятые на себя обязательства. Ранее представители республики сообщили в секретариат ОПЕК+, что в первых 12 днях мая в стране имелось перепроизводство добычи нефти, связанное с инертностью отрасли", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

"По условиям соглашения ОПЕК+ предусмотрено уменьшение коллективного сокращения добычи нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до конца текущего года", - уточнили в ведомстве.