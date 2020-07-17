Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $1,5 млрд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в мае на $1,459 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец мая России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,394 млрд против $6,853 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги снизились до $3,759 млрд по сравнению с $4,014 млрд, в краткосрочные - до $1,635 млрд с $2,839 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в мае осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 12-й месяц подряд: она уменьшила вложения на $5,8 млрд - до $1 трлн 260,2 млрд. Между тем Китай, занимающий вторую строчку, увеличил портфель US Treasuries на $10,9 млрд - до $1 трлн 83,7 млрд.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($393,5 млрд), четвертую - Ирландия ($323,5 млрд). При этом на пятое место переместилась Бразилия ($264,4 млрд), вытеснив Люксембург на шестое ($262,7 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Гонконг, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в мае повысился на $80,6 млрд и достиг $6 трлн 862,7 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 105,9 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.