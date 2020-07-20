Системно значимые банки реструктурировали фирмам кредиты более чем на 3,5 трлн руб.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Системно значимые банки с 20 марта по 10 июля 2020 года реструктурировали 2,8 тысяч кредитов юрлицам (кроме малых и средних предприятий) на сумму свыше 3,5 трлн рублей, что составляет 11% от совокупного кредитного портфеля этих банков, говорится в информационном бюллетене ЦБ РФ.

Почти месяц назад (на 17 июня) объем реструктурированных крупнейшими банками корпоративных кредитов превышал 2,3 трлн рублей (7,3% от совокупного портфеля).

Согласно опросу 75 банков, с 20 марта по 15 июля ими были реструктурированы кредиты физлицам на 665,9 млрд рублей. Субъектам МСП 62 банка реструктурировали кредиты за это же период на 694,3 млрд рублей, отмечает ЦБ.