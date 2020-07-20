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Системно значимые банки реструктурировали фирмам кредиты более чем на 3,5 трлн руб.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Системно значимые банки с 20 марта по 10 июля 2020 года реструктурировали 2,8 тысяч кредитов юрлицам (кроме малых и средних предприятий) на сумму свыше 3,5 трлн рублей, что составляет 11% от совокупного кредитного портфеля этих банков, говорится в информационном бюллетене ЦБ РФ.

Почти месяц назад (на 17 июня) объем реструктурированных крупнейшими банками корпоративных кредитов превышал 2,3 трлн рублей (7,3% от совокупного портфеля).

Согласно опросу 75 банков, с 20 марта по 15 июля ими были реструктурированы кредиты физлицам на 665,9 млрд рублей. Субъектам МСП 62 банка реструктурировали кредиты за это же период на 694,3 млрд рублей, отмечает ЦБ.

Центробанк Банк России

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