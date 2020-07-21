Правительство предложило штрафовать банки по КоАП за нарушения при взимании долгов с граждан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому банки при злоупотреблениях в ходе взимания просроченных долгов с граждан будут нести административную ответственность, а не только подвергаться штрафам и предупреждениям со стороны ЦБ.

Документ (N992248-7) опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в статью 14.57 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно действующей статье, совершение кредитором или лицом, его представляющим, действий по возврату просроченной задолженности, если при этом нарушается законодательство РФ о защите прав физических лиц при осуществлении данной деятельности, влечет административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц - от 20 тыс. до 200 тыс. рублей.

При этом "кредитные организации", согласно диспозиции части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, исключены из перечня субъектов соответствующего административного правонарушения.

Внесенный законопроект предлагает закрепить административную ответственность кредитных организации в КоАП. При этом размер штрафа предлагается повысить для должностных лиц в два раза: от 20 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц больше чем в два раза, установив его на уровне от 50 до 500 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предлагается установить и для других компаний, для которых коллекторская деятельность не является профильной - речь идет о ломбардах, микрофинансовых организациях и кредитных кооперативах. Сейчас для них действуют штрафы (для должностных лиц от 10 до 20 тыс., юридических от 50 до 100 тыс. рублей) и они ниже прописанного в законопроекте уровня.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.