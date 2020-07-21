Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 703 293+195 802

Правительство предложило штрафовать банки по КоАП за нарушения при взимании долгов с граждан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому банки при злоупотреблениях в ходе взимания просроченных долгов с граждан будут нести административную ответственность, а не только подвергаться штрафам и предупреждениям со стороны ЦБ.

Документ (N992248-7) опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в статью 14.57 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно действующей статье, совершение кредитором или лицом, его представляющим, действий по возврату просроченной задолженности, если при этом нарушается законодательство РФ о защите прав физических лиц при осуществлении данной деятельности, влечет административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц - от 20 тыс. до 200 тыс. рублей.

При этом "кредитные организации", согласно диспозиции части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, исключены из перечня субъектов соответствующего административного правонарушения.

Внесенный законопроект предлагает закрепить административную ответственность кредитных организации в КоАП. При этом размер штрафа предлагается повысить для должностных лиц в два раза: от 20 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц больше чем в два раза, установив его на уровне от 50 до 500 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предлагается установить и для других компаний, для которых коллекторская деятельность не является профильной - речь идет о ломбардах, микрофинансовых организациях и кредитных кооперативах. Сейчас для них действуют штрафы (для должностных лиц от 10 до 20 тыс., юридических от 50 до 100 тыс. рублей) и они ниже прописанного в законопроекте уровня.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума КоАП

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

Саммит ЕС приблизился к двадцатилетнему рекорду продолжительности

"Система" объединила все свои фармактивы в "Алиум Групп"

Лукашенко заявил, что Россия ограничила внешние лимиты для белорусских банков

Лукашенко заявил, что Россия ограничила внешние лимиты для белорусских банков

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

ЕС отказался принимать экстерриториальные санкции США

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');