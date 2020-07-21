"Магнит" открыл несколько пробных дискаунтеров

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита".

Компания решила опробовать новый для России формат, ориентированный на узкий ассортимент, низкую цену и высокую оборачивемость. Дюнинг отметил, что российский потребитель в целом воспринимает дискаунтер "как нечто плохое, с низким качеством, низким сервисом", тогда как в реальности в Европе эти магазины "предлагают лучшее соотношение цены и качества".

В дискаунтерах продается 1800 наименований. Около 65% ассортимента приходится на продукцию "первой цены", более 18% - на товары собственной торговой марки компании. По словам Дюннинга, товары "первой цены" будут дешевле, чем в обычных магазинах, "всего на пару процентов", товары собственного производства - значительно дешевле.

"Главные отличия в том, что такие магазины не будут находиться в непосредственной близости к жилым домам. Кроме того, формат "у дома" не может работать эффективно с очень сжатым ассортиментом дискаунтера, который предполагает, что в угоду эффективности и более низким ценам и сервис немного другой. Например, большинство товаров на полках размещено прямо в коробках", - добавил он.

Пока, по его словам, видно, что новый формат покупателям нравится. Компания может добавить "еще три-четыре" дискаунтера к уже открывшимся и проверить, работает ли этот формат, можно ли еще снижать цены на товары собственного производства и собственной торговой марки и будет ли готов российский покупатель их приобретать. Дюннинг планирует тестировать этот формат до тех пор, пока эксперимент не начнет отвлекать компанию "от дальнейшей оптимизации и развития существующего бизнеса".

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. В I квартале выручка компании увеличилась на 18,5%, до 376 млрд рублей. На конец марта под управлением ритейлера было 20 860 магазинов.

Основной формат "Магнита" - одноименная сеть магазинов "у дома" (14 594 на конец марта). Ритейлер также развивает сети магазинов дрогери "Магнит Косметик" (5 794) и супермаркетов (472). Кроме того, у "Магнита" есть несколько экспериментальных форматов, среди которых - небольшие магазины городского формата "Магнит сити" и алкомаркеты "Магнит вечерний".

По словам Дюннинга, "Магнит" "очень доволен" этими форматами, особенно "Магнит сити" и планирует открыть новые точки в Москве. Петербурге и Краснодаре. "Формат "Магнит вечерний" мы анализируем и докручиваем, но он движется в верном направлении", - сказал глава ритейлера.

Главный конкурент "Магнита" X5 Retail Group, главным форматом которой также являются магазины "у дома" ("Пятерочка"), тоже заинтересовался дискаунтерами. В апреле гендиректор Х5 Игорь Шехтерман говорил, что первые "жесткие" дискаунтеры компания планирует открыть в ноябре, добавить еще несколько в 2021 году и к декабрю определиться, развивать ли этот формат. По его словам, особенностью формата станут большая доля собственных торговых марок (СТМ), их качество, а также высокая эффективности бизнес-модели.