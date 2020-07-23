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В Татарстане предложили создать зону свободной торговли

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Татарстана Рустам Минниханов направил министру финансов РФ Антону Силуанову письмо с предложением рассмотреть возможность создания в Татарстане свободной торговой (бондовой) зоны, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена республики.

"По его (Минниханова - ИФ) словам, в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение, поддержка республиканских органов власти", - говорится в пресс-релизе.

Минниханов предложил создать в Татарстане первую в РФ бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли "путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны".

"По данным экспертов, при введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону В2В2С, доходы бюджета могут составить более 17 млрд рублей в год при обработке импорта в почтовых отправлениях", - отмечается в сообщении.

Первая бондовая зона была создана в Шанхае в 1990 году. Сейчас в КНР насчитывается более 120 бондовых зон - районов, где действует особый налоговый и таможенный режим. Расположены они преимущественно на восточном морском побережье и имеют привязку к портам. Бондовые зоны специализируются на экспортно-импортных операциях и переработке сырья.

В августе 2017 года сообщалось со ссылкой на пресс-службу Амурской области, что Китай предложил создать бондовую зону в районе будущего моста Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) через реку Амур.

Татарстан Рустам Минниханов

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