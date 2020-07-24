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В ЕС появилась должность главного блюстителя торговых законов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия назначила Дени Редонне заместителем гендиректора в Генеральном директорате торговли (DG TRADE), который будет включать новую роль Главного правоприменителя в области торговли, сообщила ЕК в пятницу в своем коммюнике.

Эта должность введена по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для улучшения контроля за соблюдением торговых соглашений ЕС. По словам комиссара ЕС по торговле Фила Хогана, помимо контроля над выполнением партнерами ЕС всех своих обязательств, Редонне будет следить за тем, чтобы малые и средние предприятия, составляющие основу европейской экономики, получали максимальную отдачу от внешнеторговых сделок".

Дени Редонне, гражданин Франции, сейчас отвечает в брюссельском аппарате за отношения с ВТО. По образованию он экономист, начинал карьеру в качестве корпоративного банкира французского банка в лондонском Сити.

ЕС Дени Редонне

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