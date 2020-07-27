Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,5% на фоне ралли бумаг золотодобывающих компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2871,69 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1262,01 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Подорожали рублевые акции "Селигдара" (+7,4% и +2,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+5,3%), ПАО "Лензолото" (+4,9% и +5,1% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+2,5%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Норникеля" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,1%), "РусГидро" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "Мечела" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,6%).

Золото выросло до $1930 за тройскую унцию (+1,7%).

Просели бумаги "РусАла" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Усиление напряженности в отношениях между США и КНР способствует снижению спроса на "риск", но низкая доходность по казначейским облигациям США (ниже 0,6% годовых по 10-летним бумагам) и перспективы расширения масштабных мер стимулирования экономики снижают роль доллара в хеджировании рисков, заставляя инвесторов отдавать предпочтение альтернативным защитным активам (например, драгметаллам).

Как следствие, продолжается коррекция вниз по индексу доллара (DXY), что повышает сравнительную привлекательность развивающихся рынков и отчасти компенсирует негативное влияние геополитических рисков. На российском валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше отметки 71,5 руб./$1.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, логичным выглядит возвращение индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов под давлением ряда факторов.

Общее число заражений COVID-19 в США превысило 4,2 млн человек, а темпы роста числа зараженных продолжают оставаться выше 65 тыс. случаев в сутки, что создает предпосылки не только для приостановки смягчения карантинных ограничений, но и для их восстановления для снижения активности распространения коронавируса. Это окажет негативное влияние на динамику восстановления американской и, соответственно, мировой экономик.

Вторым фактором выступает продолжающееся ухудшение отношений между США и Китаем. Дальнейший рост напряженности ставит под сомнение исполнение первой фазы торгового соглашения между странами, что может привести к восстановлению в Штатах тарифов на китайские товары, следствием чего станет ухудшение ситуации в мировой торговле. Учитывая же общую экономическую ситуацию, данный фактор может оказать существенное негативное влияние на мировую экономику. На таком фоне инвесторы будут пересматривать свое отношение к рисковым активам в сторону ухудшения, что будет способствовать продажам по широкому спектру активов.

На неделе состоится заседание ФРС США, и маловероятно, что американский регулятор представит новые стимулы. Однако он попытается успокоить игроков словесными интервенциями относительно своей готовности и дальше проводить стимулирующую политику - до тех пор, пока это будет необходимо.

Настроения на мировых биржах

В понедельник настроения на мировых биржах противоречивые. В Азии наблюдается преобладание продаж на большинстве площадок, дешевеет нефть, но подрастают фьючерсы на основные американские индексы. В ходе торгов индекс МосБиржи может предпринять попытку возвращения в диапазон 2800-2850 из-за ухудшения внешнего фона. Стабилизация рынка в ближайшие сессии в данном коридоре без дополнительных позитивных факторов, способных стимулировать рост, выглядит логичной, считает Зварич.

В США в пятницу индексы снизились на 0,6-0,9% на фоне возросшей напряженности между США и Китаем. Давление на рынок также оказали опасения по поводу продолжающегося роста числа заражений коронавирусом во многих американских штатах, который угрожает восстановлению экономики.

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду – административном центре провинции Сычуань – в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Опубликованные в пятницу статданные показали, что продажи новостроек в США в июне взлетели до максимума с июля 2007 года. Продажи новых домов в США в прошлом месяце подскочили на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 776 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения в июне на 4-5%.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%) на фоне обострения противоречий между США и Китаем и опасений по поводу того, что темпы восстановления мировой экономики могли начать ослабевать; но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

США–Китай

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в минувшую пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Тем временем, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июне 2020 года выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению с июнем прошлого года и составила 666,55 млрд юаней ($95,22 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года, свидетельствуют данные Wind. В мае повышение составило 6%.

Нефть

Нефть в понедельник дешевеет после небольшого подъема по итогам прошлой недели, цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $43,13 за баррель (-0,5% и +0,1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $41,1 за баррель (-0,5% и +0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения COVID-19 в Штатах.

Данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch. Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.