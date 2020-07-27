Прибыль крупных промпредприятий Китая выросла второй месяц подряд

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В июне прибыль крупных промышленных предприятий в Китае выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению в годовом измерении и составила 666,55 млрд юаней ($95,22 млрд).

По данным Wind, июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года. В мае повышение составило 6%.

За период с января по июнь текущего года прибыль крупных промпредприятий КНР снизилась на 12,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2,51 трлн юаней. В январе-мае падение составило 19,3%.

Прибыль государственных предприятий Китая в первом полугодии сократилась на 28,5% (39,3% в январе-мае), частных - на 8,8% (11% в январе-мае).

Снижение прибыли с начала этого года отмечено в 31 из 41 сектора промышленности, в том числе в добыче нефти и газа (на 72,6%), в сталелитейном секторе (на 40,3%), в химической отрасли (на 32,2%), сфере цветных металлов (29,4%).