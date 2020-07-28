Эксперимент по оказанию банками госуслуг предложили провести в пяти регионах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления о проведении в 2021 году в пяти регионах эксперимента по оказанию госуслуг в банках, семь банков уже выразили готовность участвовать в нем, говорится в сообщении министерства.

Эксперимент предлагается проводить с 1 января по 31 декабря 2021 года на территории пяти регионов: в Башкирии, Астраханской, Кировской и Московской областях и в Санкт-Петербурге.

"Он будет распространяться на отдельные услуги Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ФНС, ФССП. В их числе выдача справок о размере пенсии, информирование о налогах и сборах, прием заявлений о выплате налоговых льгот и так далее. В рамках эксперимента банки смогут принимать документы от заявителей, передавать их в органы власти, выдавать результаты предоставления государственных услуг и информировать о порядке их предоставления", - отметили в Минэкономразвития.

"Взаимодействие банков с органами, предоставляющими государственные услуги, будет осуществляться на основании соглашений и проводиться с использованием инфраструктуры электронного взаимодействия. Заявители смогут получать государственные услуг как через отделения банков, так и через электронные сервисы банков (сайты и приложения)", - говорится в релизе.

В эксперименте смогут принять участия все банки, обладающие лицензией на осуществление банковской деятельности, участвующие в системе обязательного страхования вкладов, в отношении которых не применяются меры по предупреждению банкротства.

В министерстве отмечают, что предварительно о готовности участвовать в эксперименте заявили Связь-банк, Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк и Россельхозбанк.

"Рассчитываем, что благодаря эксперименту будет создан новый способ предоставления государственных услуг. За счет этого повысится их доступность, а также откроются возможности для оказания гражданам и бизнесу сервисов, включающих в себя как государственные, так и банковские услуги. По итогам эксперимента механизм взаимодействия банков и перечень оказываемых услуг может быть скорректирован, а в случае успешности практика может быть распространена на всю территорию РФ", - приводится в сообщении слова статс-секретаря - замминистра Алексея Херсонцева.