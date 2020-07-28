"Роснефть" с 1 октября переведет часть штата на сокращенную пятидневку

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Руководство НК "Роснефть" внедряет комплекс мер по сохранению здоровья сотрудников и обеспечению непрерывности и эффективности деятельности в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Одной из таких мер является временный перевод сотрудников центрального аппарата управления компании на сокращенную пятидневную рабочую неделю продолжительностью 30 часов. Эта мера не распространяется на работников производственных подразделений "Роснефти". Она вводится с 1 октября 2020 года", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Для обеспечения непрерывности производственного процесса и недопущения распространения COVID-19 компания продолжает использовать дистанционный режим работы для большинства сотрудников центрально аппарата управления, добавил он.

Удаленно сейчас работают 84% персонала центрального аппарата компании. Сотрудники, задействованные в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов, находятся на своих рабочих местах, уточнили в "Роснефти".