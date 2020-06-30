Экс-партнеры Босова хотят взыскать 600 млн рублей с бывшего оператора проекта "Востокугля"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бывшие совладелец и гендиректор ООО "УК "Востокуголь" (входит в группу "Аллтек" погибшего в мае Дмитрия Босова) Александр Исаев и Вадим Бугаев подали в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании 600,5 млн рублей с ООО "Арктическая горная компания" (АГК), созданного "Востокуглем" для добычи угля на Таймыре.

Заявление поступило в суд 29 июня, указано в картотеке арбитражных дел. Решение о принятии его к производству пока не принято.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "АГК" на паритетных началах принадлежит Исаеву и кипрской Isova Investments Limited. Бугаев занимает пост генерального директора АГК с момента ее создания в августе 2014 года.

Подробности иска в картотеке суда не приводятся. Сумма требований - 600,479 млн рублей - точно совпадает с той, что ранее взыскал с АГК Росприроднадзор за незаконную добычу угля на участке "Река Малая Лемберова" на Таймыре.

Как сообщалось в материалах суда, в декабре 2014 года ООО "АГК" получило лицензию на геологическое изучение запасов каменного угля на участке "Река Малая Лемберова" в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Однако проведенная в 2017 году внеплановая проверка Росприроднадзора установила, что уголь на участке добывался в промышленных масштабах и вывозился на экспорт.

В июне 2017 года на имя руководителя Росприроднадзора поступило обращение ФСБ о проверке фактов нарушения компанией экологического законодательства на Таймыре. Из него следовало, что АГК в 2016-2017 годах добывала на лицензионных участках уголь и отправляла его на экспорт. По результатам собственной проверки и данным ФСБ, Росприроднадзор рассчитал размер нанесенного природе ущерба и наложил на компанию штраф в размере 824 млн рублей. Поскольку в досудебном порядке АГК сумму вреда не возместила, надзорное ведомство обратилось в суд.

Суд первой инстанции уменьшил сумму штрафа до 600,5 млн рублей. Апелляция и кассация жалобу АГК не удовлетворили, подтвердив законность такого взыскания.

ООО "УК "Востокуголь" создало "Арктическую горную компанию" для организации добычи угля (в основном антрацита) на Таймыре. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2019 году ООО "АГК" получило 554,6 млн рублей чистого убытка против 2,8 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

По последним данным официального сайта группы компаний "Востокуголь" работы в рамках угольного проекта на Таймыре ведет ООО "Востокуголь-Диксон" (прежнее название ООО "Арктическая горная компания - Диксон"). Эта же компания, согласно утвержденной правительством РФ 13 июня программе развития угольной промышленности России до 2035 года, владеет лицензиями на разработку таймырских месторождений.

Ранее, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", 75% уставного капитала ООО "Востокуголь-Диксон" принадлежало кипрской "Ардимио Трейдинг Лтд", еще 25% - Исаеву. Однако, как сообщалось,

18 июня наследники Босова и его партнеры по группе "Аллтек" продали 75% в капитале ООО "Востокуголь-Диксон" Роману Троценко. По информации журнала Forbes, Троценко намерен консолидировать активы арктического проекта и ведет переговоры с Исаевым о выкупе оставшегося пакета.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежало Босову и Исаеву на паритетных началах. Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля 50% Исаева в капитале ООО перешли совладельцу ООО "Аллтек" Олегу Шемшуку, а с 18 мая - самой УК "Востокуголь". Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать эти сделки и вернуть свою долю в ООО "УК "Востокуголь". По его ходатайству, суд арестовал 50% в уставном капитале компании до разрешения этого спора.

Босов незадолго до смерти принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение его бывшего делового партнера Исаева. На сайтах группы была размещена информация, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" (входит в "Аллтек") и "Востокуголь" в связи с "вопиющими злоупотреблениями и хищениями". Исаев подал в суд иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию и опубликовать опровержения. Предварительное заседание суд назначил на 25 августа.

Бугаев, возглавлявший ООО "УК "Востокуголь" с марта 2016 года, покинул компанию в апреле 2020 года. Он также оставил пост гендиректора ООО "СМТ-2", учрежденного группой "Сибантрацит" для строительства второго Северомуйского тоннеля на БАМе. По информации "СПАРК-Интерфакс", Бугаев ранее руководил примерно 30 компаниями Босова и Исаева.