Мажоритарии "Норникеля" вновь спорят о дивидендах и развитии. Обзор

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Разногласия между двумя крупнейшими акционерами "Норникеля" - "Интерросом" и "РусАлом" - не ограничиваются размером дивидендов, затрагивая также вопросы стратегии компании. "Норникелю" стоит не расширять производство первичного продукта, а идти в более высокие переделы, заявил заместитель гендиректора "РусАла" Максим Полетаев. По мнению главы "Интерроса" Сергея Батехина, позиция "РусАла" препятствует планам развития компании. Независимые эксперты считают идею диверсификации благим, но нереализуемым пожеланием из серии "борьба за все хорошее против всего плохого" и опасаются, что "Норникель" в итоге будет конкурировать со своими основными потребителями.

Поставарийное обострение

"Интеррос" и "РусАл" в 2013 г. формализовали свои непростые взаимоотношения, заключив рамочное соглашение акционеров. Третьим партнером и гарантом стабильности договора стала компания Crispian Романа Абрамовича. Соглашение содержит дивидендную формулу, в рамках которой "Норникель" с 2014 г. перечислил акционерам около $17 млрд дивидендов, и делает Владимира Потанина управляющим партнером, ответственным за развитие и кадровые решения. Соглашение истекает в конце 2022 г. Зависимость "РусАла" от дивидендов "Норникеля" возросла на фоне падения спроса и цен на алюминий, вызванного пандемией коронавируса.

Переговоры о продлении соглашения акционеров "Интеррос" не ведет, отмечает ухудшение уровня коммуникаций с "РусАлом" спустя год после снятия с алюминиевой компании санкции США. "Нет никаких разговоров о продлении соглашения, о дивидендах или о каких-либо других вопросах", - сказал Батехин в интервью Bloomberg.

Существующее соглашение акционеров "Норникеля" гарантирует дивиденды за 2020 г. и 2021 г., уточнил Батехин. Условия текущего соглашения "Интеррос" будет соблюдать, заверил он.

"Интеррос" считает, что фокус "РусАла" на дивидендах препятствует планам развития "Норникеля", заявил Батехин. По его мнению, "РусАл" злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.

В этом году "РусАл" заблокировал проект "Арктик Палладий" (СП с "Русской платиной" Мусы Бажаева), который оценивается в $7 млрд. "РусАл" объяснил, что был обеспокоен несоразмерностью вклада "Норникеля" его доле в этом СП.

Кроме того, позиция "РусАла" способствовала тому, что на несколько месяцев задержалось назначение подрядчика по Серному проекту "Норникеля" (улавливание диоксида серы на Медном и Надеждинских заводах), основной экологической инициативы компании, сообщил Батехин. Бюджет Серного проекта, в рамках которого улавливание газов в Норильском промрайоне вырастет с 75% до более 90%, оценивается в $3,5 млрд до 2025 г.

Ситуация ухудшилась после аварии в конце мая на ТЭЦ Норильска, когда разлившееся горючее загрязнило водоемы Таймыра. "РусАл" отказался одобрить снижение дивидендов "Норникеля", даже если ГМК придется потратить "сотни миллионов долларов в год" на модернизацию инфраструктуры в Арктике, помимо штрафа за разлив, сказал Батехин.

Росприроднадзор оценил размер нанесенного ущерба в 148 млрд рублей ($2,1 млрд), "Норникель" не согласен с этой оценкой. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце июля высказалась о неэтичности высоких дивидендов "Норникеля" на фоне случившейся аварии. "Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие, в современные технологии, в защиту природы и экологии, миллиарды долларов платятся в виде дивидендов?", - заявила она. "РусАл" назвал размер штрафа "неожиданным и беспрецедентным" и предложил топ-менеджменту "Норникеля" раскрыть, из каких источников он будет покрыт.

У "Интерроса" нет планов выкупать долю "РусАла" в "Норникеле", и его устраивает текущая доля в компании, добавил глава "Интерроса".

"РусАл" и стратегия "Норникеля"

Замгендиректора "РусАла" Максим Полетаев, входящий в совет директоров ГМК, заявил, что алюминиевая компания не стремится к конфронтации и исходит из лучших интересов "Норникеля". "Мы считаем, что новое соглашение будет выгодно всем акционерам, в том числе миноритарным, поскольку обеспечит предсказуемость", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

"РусАл" также заинтересован в развитии "Норникеля", но стратегию видит иначе. "Мы считаем, что вместо расширения производства первичного продукта надо идти в более сложное производство", - отметил он.

"Норникель" готовится к реализации долгосрочной программы развития, предполагающей рост выпуска никеля к 2030 г. в среднем на 19%, меди - на 25%, платиноидов - на 30%. Программа включает как проекты развития ресурсной базы, так и экологическую модернизацию заводов на Таймыре и Кольском полуострове. Среднегодовой уровень capex вырастет с $2 млрд (максимального уровня в течение нескольких лет) до $3,5-4 млрд. Начало пика инвестпрограммы "Норникеля" придется на 2022 г., в конце этого года истечет срок действия соглашения акционеров.

"РусАл" раньше не высказывался публично на тему масштабной стратегии развития "Норникеля", которая может поставить под угрозу высокие дивиденды, за счет чего алюминиевая компания обслуживает свой долг. Но тема неэффективности деятельности "Норникеля" для "РусАла" не нова. Во время эскалации корпоративного конфликта в 2010 г. компания Олега Дерипаски заявляла о том, что сбыт "Норникеля" нуждается в улучшениях. По мнению "РусАла", ГМК недостаточно активно работает с конечными клиентами, на чем теряет прибыль. "Норникель" обращал внимание на то, что примерно в это же время получил предложение от трейдера Glencore, одного из основателей и акционера "РусАла", продавать 100% выпускаемого никеля. Вариант тесного сотрудничества с трейдером, суть бизнеса которого - заработок на волатильности, был чреват для компании сотнями миллионов долларов недополученной прибыли, отмечал тогда "Норникель".

Диверсификация против себя

Идея "РусАла" имеет под собой основания, если речь идет об экологической модернизации производства, считает старший директор рейтингового агентства "Акра" Максим Худалов. "Потребители в ЕС и США обращают все большее внимание на экологию, и поставщики сырья с высоким углеродным следом могут вскоре облагаться пошлинами. В этом смысле есть целесообразность производить более сложный продукт, чтобы снизить налог на единицу стоимости", - говорит он.

Если же речь о непосредственной диверсификации в производство аккумуляторов, получается, что горнодобывающей компании потребуется экспертиза в химии и электронике, чтобы конкурировать в сфере, где Китай все делает гораздо дешевле. Внутренний спрос на эту продукцию не развит, а в доступе на зарубежные рынки можно столкнуться с препятствиями, отмечает Худалов.

"В черной металлурги, например, экспорт из России заготовки и слябов не вызывает проблем, но, когда компании пытаются продавать премиум-продукт, к примеру, тонкий оцинкованный лист, процедуры сильно ужесточаются. ЕС и США не хотят пускать такую продукцию на свои рынки, вводя регуляторные требования и усложняя сертификацию. Это более дорогой продукт, и на нем все стараются зарабатывать сами, защищая свои рынки", - говорит он.

В отличие от высокотехнологичной продукции, на сырье сложнее ввести санкции, оно легче продается и широко востребовано. Даже "РусАл", модернизируя свое производство и готовясь применить экологичную технологию инертного анода в выплавке, не перестает быть в первую очередь производителем первичного алюминия, отмечает эксперт.

Он напомнил, что "Норникель" уже идет по пути расширения присутствия в downstream. В 2018 г. "Норникель" запустил первый совместно с BASF проект, нацеленный на снабжение аккумуляторной отрасли. Финская площадка "Норникеля" Norilsk Nickel Harjavalta поставляет никелевое и кобальтовое сырье для производства аккумуляторных материалов на заводе, строящемся по соседству с Harjavalta. BASF инвестирует в проект около 400 млн евро, проект рассчитан на обеспечение 300 тыс. электромобилей в год.

"Инвестировать в России в новые технологичные мощности в период кризиса и при том, что перед "Норникелем" ужесточился вопрос экологии, малореально. Это выглядит как призыв "за все хорошее против всего плохого". Может быть, идеологически верный посыл, но реальность сложнее", - говорит Худалов.

Говорить о расширении ассортимента продукции "Норникеля" сложно: никель в основном идет на легирование стали и используется как один из компонентов аккумуляторов; как таковые никелевые продукты практически не потребляются из-за дороговизны.

Диверсифицируясь в более высокие переделы, "Норникель" будет конкурировать со своими основными покупателями, предупреждает Кирилл Чуйко из BCS GM.

"Инвестировать в это - с учетом того, что более высокие переделы (например, производство аккумуляторов) уступают по маржинальности и высококонкурентны, по меньшей странно. "Норникель" - одно из самых высокорентабельных предприятий в истории, который зарабатывает в любой конъюнктуре рынка. Не думаю, что идея диверсификации состоятельна и имеет под собой конструктивную основу. "Норникель" слишком крупная компания для такого маневра, и всем, в том числе "РусАлу", очевидно, что такой диверсификации не произойдет. Вероятно, это обычная в корпоративных спорах претензия к менеджменту: "Вы не развиваете компанию", - говорит он.

"РусАл" фактически зовет "Норникель" последовать своему примеру в диверсификации и расширении линейки, но находить параллели в бизнес-моделях "РусАла" и "Норникеля" сложно, считает руководитель аналитического департамента BCS GM.

"Рынок алюминия более конкурентен и менее маржинален, что постоянно мотивирует всех производителей совершенствовать ассортимент с точки зрения потребительских свойств и соблюдения норм ESG. Никель и палладий, при своей дороговизне, всегда продадутся, поэтому нет смысла отвлекать ресурсы компании на диверсификацию. Экологический вопрос серьезен, но он решается вне темы диверсификации - у "Норникеля" самый высокий в отрасли экологический capex, по крайней мере, заявленный", - считает Чуйко.