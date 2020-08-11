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Выручка Норникеля в I полугодии выросла на 6,7%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с тем же периодом 2019 года на 6,7% - до $6,71 млрд, сообщила компания.

Это чуть ниже консенсус-прогноза рынка, который предусматривал рост выручки на 7,5%, до $6,76 млрд.

Выручка от реализации металлов составила $6,445 млрд против $5,94 млрд год назад. Драйвером стал палладий, который благодаря 30%-ному скачку цен по сравнению с прошлым годом принес "Норникелю" $3,075 млрд выручки против $2,374 млрд в тот же период 2019 года и компенсировал падение на 16% поступлений от реализации никеля, платины и меди.

EBITDA "Норникеля" в I полугодии составила $1,8 млрд (ниже на 51% к данным 2019 года) вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, сообщила компания во вторник.

"Норникель" полагает, что в рамках рабочей группы (созданной Минприроды) существует возможность внесудебного урегулирования вопросов в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации", - говорится в пресс-релизе.

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 г. увеличилось до 1,2x.

Консолидированная выручка увеличилась на 7% год к году, составив $6,7 млрд, за счет роста биржевых цен на палладий, родий и золото, а также плановому наращиванию производства на Быстринском ГОКе. Это чуть ниже консенсус-прогноза рынка, который предусматривал рост выручки на 7,5%, до $6,76 млрд.

Свободный денежный поток, который не учитывает резервы, вырос на 21% - до $2,7 млрд.

Капзатраты "Норникеля" в первом полугодии выросли на 10%, составив $551 млн.

Ориентир по capex на год – до $2 млрд. В 2021 г. капзатраты, как ожидается, вырастут до $3-3,4 млрд, далее до 2025 г. будут держаться на среднегодовом уровне $3,5-4 млрд.

Акции "Норникеля", демонстрировавшие в ходе торгов на Московской бирже во вторник днем рост более чем на 1%, перешли к снижению (-0,46%, до 20 тыс. 378 рублей за штуку) после публикации финансового отчета.

Норникель

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