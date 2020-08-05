Убыток Honda в первом финансовом квартале превзошел ожидания

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor зафиксировал чистый убыток в первом финансовом квартале на фоне падения продаж по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 80,87 млрд иен ($764,9 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 172,3 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ожидали чистый убыток на уровне 64,22 млрд иен.

Операционный убыток Honda в минувшем квартале составил 113,6 млрд иен по сравнению с операционной прибылью в 252,4 млрд иен годом ранее.

Квартальная выручка компании упала на 47%, до 2,124 трлн иен.

Honda оценила негативное влияние COVID-19 на доналоговую прибыль в первом квартале в 440 млрд иен. Компания ожидает, что доналоговая прибыль за финансовый год в целом снизится на 665 млрд иен в результате влияния пандемии.

Автомобильное подразделение Honda в апреле-июне получило операционный убыток в размере 195,89 млрд иен против прибыли в 120,38 млрд иен годом ранее. Операционная прибыль подразделения, занимающегося выпуском мотоциклов, рухнула на 84%, до 11,20 млрд иен.

Среди регионов компания понесла операционные убытки на рынках Северной Америки и Японии.

По итогам текущего финансового года, который завершится в марте 2021 года, Honda ожидает сокращения выручки на 14%, до 12,8 трлн иен, и падения чистой прибыли на 64%, до 165 трлн иен.

Акции Honda подорожали на 2,2% по итогам торгов в среду. С начала 2020 года их стоимость уменьшилась на 8,8%.