Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.

Таким образом, общий объем продаж сократится почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный – 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля – 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа – 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в августе в размере 27,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило 92,5 млрд рублей.