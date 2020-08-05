Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.

Таким образом, общий объем продаж сократится почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный – 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля – 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа – 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в августе в размере 27,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило 92,5 млрд рублей.

Минфин РФ

Новости

Молодые инвесторы начали выбирать биткойны, возрастные - золото

России удалось решить "сахарное уравнение". Обзор

России удалось решить "сахарное уравнение". Обзор

ВТБ сможет снизить дивиденды за 2019 г. до 10% чистой прибыли по МСФО

Золото продолжает бить рекорды после подъема выше $2000 за унцию

Золото продолжает бить рекорды после подъема выше $2000 за унцию

Нефть подешевела, несмотря на данные API о снижении запасов в США

Дерипаска заявил, что США "пытаются отжать" "ГАЗ" у акционеров из РФ

Посещаемость кинотеатров в РФ после открытия сократилась на 90%

Посещаемость кинотеатров в РФ после открытия сократилась на 90%

Кипр понадеялся спасти налоговое соглашение с РФ скорыми переговорами

Brent подешевела до $43,85 за баррель после ралли

Фондовый рынок США в понедельник вырос, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США в понедельник вырос, Nasdaq обновил рекорд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');