ВТБ сможет снизить дивиденды за 2019 г. до 10% чистой прибыли по МСФО

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило ВТБ снизить объем дивидендов за 2019 год до 10% от чистой прибыли по МСФО, следует из распоряжения на официальном портале опубликования правовых актов.

Минфину и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в годовом собрании акционеров и в заседании наблюдательного совета банка при рассмотрении вопроса повестки дня о распределении прибыли за 2019 год поручено предусматривать дивиденды в сумме 10% от чистой прибыли по МСФО.

ВТБ по рекомендации ЦБ из-за пандемии отменил намеченное на июнь годовое собрание акционеров и теперь планирует провести новое ГОСА не раньше сентября. Соответственно, на сентябрь был перенесен вопрос о выплате дивидендов за прошлый год.

Банк планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или около 100,5 млрд рублей. Однако в начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что ВТБ может скорректировать рекомендацию менеджмента. Одна из рабочих идей - уменьшать дивиденды, причитающиеся государству на привилегированные акции, на величину тех потерь, которые ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации.

Акции ВТБ упали в ходе торгов на Московской бирже в среду более чем на 4% (до 3,88 копейки за штуку) на новостях о дивидендах за 2019 год; вслед бумагами ВТБ развернулись вниз и акции Сбербанка (к 12:15 "обычка" снижается на 0,4%, "префы" теряют порядка 0,6%).