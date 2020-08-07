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Допрасходы на резервы "съели" квартальную прибыль ВТБ по МСФО

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года ВТБ сократил чистую прибыль по МСФО в 14 раз в годовом выражении, до 2,1 млрд рублей, это минимальный квартальный результат с начала 2016 года. В квартальном измерении показатель снизился в 19 раз.

В I полугодии банк получил 41,9 млрд рублей чистой прибыли против 76,8 млрд рублей годом ранее.

Результаты банка оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную прибыль ВТБ на уровне 6,7 млрд рублей.

"Основная причина таких низких результатов по прибыльности во втором квартале - это резервирование", - заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

Расходы группы на резервы во втором квартале выросли до 68,8 млрд рублей с 45,1 млрд рублей в первом квартале.

"Мы распознаем три волны влияния текущей макроэкономической ситуации на банковский сектор. Первую волну мы, по сути, приняли, это резервы по кредитам физическим лицам", - указал Пьянов.

Стоимость риска ВТБ по розничному кредитному портфелю во втором квартале выросла до 3% с 1,7% за аналогичный период прошлого года.

"Вторая волна - резервы по корпоративным кредитам - еще не пришла, мы ее ожидаем по итогам третьего квартала. И третья волна, которая, скорее всего, произойдет в четвертом квартале по итогам закрытия года - это волна обесценения нефинансовых, непрофильных активов, которые есть на нашем балансе и на балансе банковского сектора", - рассказал Пьянов.

ВТБ Дмитрий Пьянов коронавирус

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