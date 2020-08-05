России удалось решить "сахарное уравнение". Обзор

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сахарная отрасль РФ, которая в прошлом году испытывала трудности из-за перепроизводства сахара, в этом году постаралась избежать этого и найти решение "сахарного уравнения".

Как считают эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, проанализировавшие ситуацию в отрасли, фактически за сезон благодаря гибкой и скоординированной политике удалось достичь сразу двух целей: нарастить экспорт сахара и сбалансировать внутренний рынок. Это возвращает сахарному бизнесу рентабельность.

Гармония рынка и цен

"Сектор справился с перепроизводством сахара. Посевные площади сахарной свеклы были сокращены на 16%, что позволяет спрогнозировать общий объем производства сахара на уровне 6 млн тонн по итогам сезона", - говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, слова которого приводятся в исследовании.

По его оценке, этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности в сахаре, которые составляют 5,9 млн тонн в год, и избежать перепроизводства, как было в завершившемся сезоне - 7,7 млн тонн. Тогда, как сообщалось, ряд заводов был вынужден остановить производство.

"Такая конъюнктура и ожидания дальнейшего снижения предложения сахара подняли цены на сахар до 29 рублей за 1 кг, это на 63% выше уровня "дна рынка" - 18 рублей за 1 кг в ноябре 2019 года", - отметил он.

Как заявил Дальнов, теперь рентабельность сахарной отрасли восстанавливается.

По его словам, одним из инструментов дальнейшего поддержания баланса рынка следует считать инициативу Минсельхоза по установлению квоты на экспорт сахара за пределы ЕАЭС (в рамках экспортных соглашений) с 1 августа 2020 года до 31 июля 2021 года в размере 1 млн тонн.

По предварительным данным Росстата, посевные площади под сахарной свеклой в этом году составили 928 тыс. га против 1,145 млн га в 2019 году.

Подслащенный экспорт

Как сообщает Центр отраслевой экспертизы, в первом полугодии этого года экспорт сахара и кондитерских изделий из России вырос вчетверо: с $79 млн до $305 млн.

Драйвером категории стал свекловичный сахар. За 6 месяцев его экспорт увеличился в 17 раз - с $13 млн до $218 млн. Производство свекловичного сахара в объемах, которые превосходили внутренний спрос, вынуждают российских производителей искать новые рынки сбыта. Доли Украины и Турции в структуре экспорта сократились, но значительно выросли доли стран Средней Азии и Азербайджана.

По оценкам участников рынка, в целом за сезон 2019/2020 гг. экспорт сахара достигнет рекордной отметки в 1,6 млн тонн, что более чем в шесть раз превышает показатель предыдущего сезона. На практике это означает, что, согласно прогнозу Международной организации по сахару, Россия впервые войдет в первую десятку экспортеров сахара и займет в ней ориентировочно седьмое место.

Как считают эксперты, особенно ценно то, что Россия наращивает экспорт не только самого сахара, но и продукцию глубокой переработки, которая обладает высокой маржинальностью. Сославшись на данные Минсельхоза, Центр сообщает, что 2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий - он составил практически $1,4 млрд, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай.

Что дальше?

"Российские регионы обладают хорошими возможностями для эффективной работы по экспорту кондитерских изделий", - считает Дальнов.

Он напомнил, что на Китай приходится около 40% мирового потребления мороженого, при этом именно российские производители имеют конкурентное преимущество за счет географической близости к этому рынку. В части логистики развивается "Новый шелковый путь" - масштабный китайский проект по развитию торговой инфраструктуры в Евразии, отметил руководитель Центра.

Реализация этого проекта и постепенный выход из коронавирусных ограничений помогут российским экспортерам наращивать присутствие в Азии, считает он.

В целом, как отмечается в исследовании, в первом полугодии этого года российский экспорт продукции АПК (без учета поставок в страны ЕАЭС) вырос на 17%, достигнув $10,5 млрд. По итогам года Минсельхоз прогнозирует экспорт в объеме $25 млрд.

Однако есть основания, что этот показатель может быть перевыполнен, считают эксперты. Традиционными лидерами остаются зерновые, масложировая продукция и рыба. Но новыми драйверами роста аналитики Россельхозбанка называют сахар, масличные культуры и мясо. Доля этих трех категорий в структуре отгрузок агротоваров из России выросла с 6% в первом полугодии 2019 года до 12% за аналогичный период 2020 года. При этом доля зерна, масложировой продукции и рыбы снизилась с 73% до 68%.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству. По итогам первого квартала 2020 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".