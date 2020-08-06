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Инфляция в РФ в июле ускорилась до 0,4%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в июле 2020 года ускорилась до 0,4% после 0,2% в июне, 0,3% в мае, всплеска до 0,8% в апреле и 0,6% в марте, 0,3% в феврале и 0,4% в январе, сообщил в четверг Росстат.

За январь-июль 2020 года цены выросли на 3,0% (за январь-июль 2019 года прирост цен был примерно таким же - 2,7%).

Инфляция в июле совпала с консенсус-прогнозом экономистов, подготовленным "Интерфаксом" в конце месяца, который равнялся 0,4%.

В годовом выражении инфляция в июле 2020 года, по данным Росстата, ускорилась до 3,4% с 3,2% в июне и 3,0% в мае (3,1% в апреле, 2,5% в марте и 2,3% в феврале) из-за низкой базы июня прошлого года, когда инфляция была нулевой.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июле составил 100,3% (в июле 2019 года - 100,2%), в годовом выражении - 103,0% (104,5%).

Продовольственные товары в июле 2020 года подешевели на 0,1% (в июле 2019 года подешевели на 0,3%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,3% (подорожали на 0,2%).

Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,3% (выросли на 0,2% в июле 2019 года).

Тарифы на услуги в июле 2020 года повысились на 1,0% (в июле 2019 года - на 0,9%).

В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Лук подешевел на 16,8%, помидоры - на 15,3%, огурцы - на 13,4%, картофель - на 8,4%, лимоны - на 7,8%, бананы - на 7,2%, чеснок - на 6,6%, свекла - на 3,7%, капуста белокочанная - на 3,5%, виноград - на 3,4%.

В то же время в июле выросли цены на морковь - на 10,5%, апельсины - на 9,0%, яблоки - на 7,4%, груши - на 1,3%.

Выросли цены на сахар-песок - на 2,2%. Подорожание на 4,5% и более отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в Туве - на 8,8%, Хакасии и Красноярском крае - на 7,3%. Одновременно в Смоленской области сахар-песок подешевел на 1,7%, в Дагестане - на 1,2%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подорожали: свинина - на 1,6%, горох и фасоль - на 1,2%, сухие супы в пакетах - на 1,1%, рыба живая и охлажденная, томатные консервы - на 1,0%, рыбные консервы в масле, мука, чай и какао - на 0,9%, соль, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,8%, рыбные консервы в томатном соусе, манная крупа, майонез, шоколадные конфеты - на 0,7%.

Цены на бензин в июле подскочили на 0,9% после роста на 0,8% в июне, стабильности в мае, снижения на 0,2% в апреле, роста на 0,1% в марте и феврале и на 0,2% в январе.

Росстат

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