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Росстат отметил подорожание бензина на 0,1% третью неделю подряд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России с 3 по 10 августа составил 0,1%, сообщил Росстат. Предыдущие две недели цены также росли на 0,1%, перед этим они выросли на 0,2%, а еще тремя неделями ранее росли по 0,4%.

С начала года бензин подорожал на 2% (из них на 0,9% только за 27 дней июля).

Рост цен на дизельное топливо за неделю с 3 по 10 августа четвертую неделю подряд был нулевым после роста на 0,2% перед этим. С начала года цены на дизельное топливо увеличились на 0,5%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 10 августа составила 45,66 рубля (3 августа - 45,64 рубля), в том числе марки АИ-92 - 43,10 рубля (43,08 рубля), АИ-95 - 46,86 рубля (46,83 рубля), АИ-98 - 52,79 рубля (52,73 рубля).

Дизтопливо 10 августа стоило в среднем по стране 48,04 рубля (3 августа - 48,05 рубля).

Производство бензина в России на неделе с 3 по 9 августа по сравнению с предыдущей неделей повысилось на 3,2% - до 799,7 тыс. тонн, свидетельствуют данные Росстата.

Росстат

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