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Экспорт золота из РФ в июне закрепился на уровне около 25 т

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россия, по предварительным подсчетам, в июне 2020 года экспортировала 24,6 тонны золота на $1,3 млрд, следует из данных ФТС.

В натуральном выражении это на 3% больше, чем в мае, и в 4 раза больше, чем в июне прошлого года. Пик экспорта пришелся на апрель текущего года (42,6 тонны на $2,3 млрд), а в мае-июне, как следует из статистики, объемы несколько откатились и закрепились на уровне 24-25 тонны.

Основной страной-получателем российского золота в июне оставалась Великобритания - 22,5 тонны. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны, Лондон являются важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.

Также 1,4 тонны золота, как следует из данных ФТС, в июне было экспортировано из России в Белоруссию.

Всего за I полугодие 2020 года экспорт золота из России составил 121,2 тонны на $6,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в натуральном выражении почти в 7 раз.

золото ФТС

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