В ЦБ остались довольны ростом экспорта золота

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экспорт золота из России растет, ситуация на рынке после прекращения покупок Центробанком нормальная, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Ту приостановку покупки золота, которую мы совершили... Кстати, вы помните, были некоторые озабоченности, насколько, возможно, такая приостановка компенсируется ростом экспорта золота, мы видим, что экспорт золота прекрасно растет, и поступает валюта дополнительно в нашу страну, поэтому здесь в принципе все нормально", - сказала Набиуллина.

Она пояснила, что в России золота достаточно для того, чтобы обеспечить диверсификацию золотовалютных резервов государства.

На конец июня объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составлял 73,9 млн унций (почти 2,3 тыс. тонн) на сумму $130,8 млрд – это 23% совокупного объема резервов страны.

В конце марта Банк России, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, объявил, что с 1 апреля приостанавливает закупку драгметалла на внутреннем рынке. Действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной – в среднем плюс-минус 0,5 тонны в месяц, по данным Международного валютного фонда.

При этом решение ЦБ РФ приостановить закупки золота совпало по времени с началом карантина. В начале апреля банки-участники рынка драгметаллов жаловались на проблемы с физическими поставками золота за рубеж из-за ограничения авиаперевозок. Однако вскоре для драгметаллов было организовано специальное авиасообщение.

По данным ФТС, экспорт золота из России в апреле составил 42,6 тонны на $2,3 млрд (в натуральном выражении объем вырос в 14 раз по сравнению с апрелем прошлого года), в мае – 23,8 тонны на $1,3 млрд (в 7 раз больше, чем в мае прошлого года, в натуральном выражении).

Основной страной-получателем является Великобритания: 29,6 тонны на $1,6 млрд в апреле и 20,7 тонны на $1,1 млрд в мае. Хотя из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны – Лондон является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.

Всего за 5 месяцев 2020 года экспорт золота из России составил 96,5 тонны на $5,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 8 раз в натуральном выражении и в 10 раз – в стоимостном.