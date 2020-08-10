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Завод Hyundai в РФ вернулся к работе в три смены

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге) с понедельника возвращается к работе в три производственные смены. Об этом сообщает пресс-служба российского подразделения концерна.

Таким образом, предприятие будет работать на полную производственную мощность. Ежедневно завод планирует выпускать около 980 автомобилей.

Ранее предприятие работало в две смены.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода – более 200 тыс. автомобилей в год.

Hyundai Петербург

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