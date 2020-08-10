"Байкальская горная компания" начала разработку крупнейшего в РФ месторождения меди

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ООО "Байкальская горная компания" (БГК, входит в группу USM Алишера Усманова) приступило к разработке Удоканского медного месторождения.

Горно-капитальные работы с попутной добычей руды начались на карьере Западный (разработка двух участков карьера предусмотрена в рамках I очереди проекта). Сроки начала горно-капитальных работ были перенесены с 2021 на 2020 год, сообщила БГК.

"Горно-капитальные работы предусматривают "вскрытие" Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ с поверхности к залежам полезных ископаемых", - пояснил председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Во время подготовительных работ на Западном - до ввода карьера в эксплуатацию - планируется добыть более 1,1 млн тонн руды.

По окончанию горно-капитальных работ будут подготовлены площадки, автомобильные дороги, отвалы вскрышных пород, позволяющие применить основную технику для открытых горных работ при добыче руды в проектных объемах.

Удокан - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Месторождение было открыто в 1949 году.

В 2008 году лицензию на освоение Удокана по результатам конкурса получил Михайловский ГОК "Металлоинвеста" (также подконтролен USM). В 2010 году лицензия была переоформлена на "Байкальскую горную компанию".

Актуальный проект освоения Удокана предполагает строительство горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата. Мощность I очереди ГМК составит 12 млн тонн руды в год, с выпуском до 125 тыс. тонн меди в год. Ввод предприятия в промышленную эксплуатацию намечен на 2022 год.

Общий бюджет проекта по разработке Удокана - около $2,9 млрд, собственные инвестиции акционеров уже составили свыше $870 млн.

В 2019 году Газпромбанк, ВЭБ и Сбербанк подписали с БГК договор синдицированного кредита на сумму до $1,79 млрд на разработку Удокана. Финансирование будет осуществляться в следующих долях: ВЭБ - до $490 млн, Газпромбанк и Сбербанк - до $650 млн каждый. Средства предоставлены на 12 лет.