Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками после ралли, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5%, при этом лидируют в откате бумаги золотодобывающих компаний, продолжают ралли акции АФК "Система", в которую входит участвующая в производстве вакцины от коронавируса компания "Биннофарм".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2994,42 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1289,42 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 73,17 рубля (+0,06 рубля), золото просело до $1926,2 за тройскую унцию (-1%).

Данные Росстата о ВВП РФ

К позитивным новостям для рынка можно отнести вышедшую накануне, 11 августа, вечером статистику Росстата об оценке ВВП РФ за второй квартал: экономика в условиях закрытия многих отраслей из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса упала на 8,5%, что оказалось лучше ожиданий и не превысило самые глубокие квартальные падения в кризисы 1998 и 2009 годов.

Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП РФ во II квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ, который оценил спад в 9-10%. В 1998 году самый значительный спад был зафиксирован в IV квартале - на 9,1%, а в период мирового финансового кризиса спустя десятилетие пиковым был II квартал 2009 года - минус 11,2%. Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Подешевели рублевые акции ПАО "Лензолото" (-4%), ПАО "Бурятзолото" (-3,4%), Petropavlovsk (-3,4%), "Селигдара" (-3,3%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Северстали" (-1%), "Норникеля" (-0,8%), МосБиржи (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), ВТБ (-0,4%).

Накануне CFO "Норникеля" Сергей Малышев в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I полугодие заявил, что выплата больших дивидендов в нынешних обстоятельствах будет безответственной, "Норникель" надеется на ответственную позицию основных акционеров по этому вопросу. Топ-менеджмент по-прежнему считает адекватным привязку дивидендных выплат к FCF, а не к EBITDA, добавил Малышев. Ранее сообщалось, что "Норникель" отразил в отчетности за I полугодие резервы под выплаты по экологическим требованиям в размере $2,13 млрд.

Выросли акции АФК "Система" (+3,1%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Российская вакцина от коронавируса

Во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в настоящее время вакцина начнет производиться на двух площадках - в Центре им.Гамалеи и компанией "Биннофарм". По сообщению АФК "Система", завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду вероятна коррекция вниз по индексу РТС - рост доходности на рынке госдолга США подразумевает увеличение ожидаемой доходности, требуемой инвесторами по активам на развивающихся рынках. Во второй половине дня (15:30 по Москве) в США выйдут данные по инфляции потребительских цен (CPI), что может оказать влияние на обстановку на рынках в целом. На валютном рынке возможно повышение доллара вслед за ростом его курса к корзине мировых валют (индекс DXY).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, мировые фондовые рынки с начала недели сохраняли тенденцию к росту, однако вторая половина недели может сложиться не так удачно. Российский рынок акций продолжает выглядеть уверенно и в случае неухудшения мировой конъюнктуры способен закрепиться выше уровня в 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на внешних рынках в середине недели смешанные. В США распродажи накануне были вызваны неспособностью республиканцев и демократов на данный момент прийти к компромиссу по пакету стимулирующих мер. Переговоры на этой неделе продолжатся. Кроме того, усиление напряженности в отношениях США и Китая также продолжало давить на сектор высоких технологий.

В Азии в среду наблюдается разнонаправленная динамика индексов. В регионе ждут возобновления переговоров США и Китая по торговому соглашению, которые состоятся в субботу, 15 августа.

Индексы МосБиржи и РТС могут закрепиться ниже психологически важных отметок 3000 и 1300 пунктов. Тем не менее, отскок нефтяных цен и фьючерсов на американские индикаторы ограничивает продажи. Позитива не приходится ожидать в акциях золотодобытчиков - котировки драгоценного металла в среду опускались ниже $1900 за унцию, хотя позже и отвоевали указанную отметку. Падение золота ниже поддержки $1935, однако, открывает дорогу к более серьезному снижению - в район $1775-1830 за унцию, полагает Кожухова.

В США индексы к закрытию торгов накануне снизились на 0,4-1,7% на фоне распродаж акций технологических компаний, Dow (-0,4%) и S&P 500 (-0,8%) прервали 7-дневный подъем. Инвесторы оценивали прогноз для экономики США в условиях замедления роста числа новых заражений коронавирусом и отсутствия прогресса в принятии новых стимулирующих мер.

Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%.

Новый пакет финансовой помощи для американцев

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин предупредил о рисках для экономики США в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник, 10 августа, просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Трамп в понедельник сказал, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

По оценкам аналитиков, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США и опасения по поводу пандемии коронавируса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином вынуждают инвесторов продавать акции и фиксировать прибыль.

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения. Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna с июля ведет третью фазу испытания своей вакцины.

Цены на нефть

Нефть утром в среду корректируется вверх на данных Американского института нефти (API) после отката накануне вечером; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $45 за баррель (+1,1% и -1,1% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,05 за баррель (+1,1% и -0,8% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, 11 августа, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Вместе с тем Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.