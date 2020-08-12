"Газпром" внедряет в РФ новый биллинг

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром межрегионгаз" начало внедрение новой системы биллинга. В отличие от предшествующих систем она работает в режиме реального времени, исключает расхождение данных в многочисленных старых системах. Платформа будет интегрирована с государственной информационной системой ГИС ЖКХ.

Презентация новой технологической платформы биллинга для абонентов "Газпром межрегионгаз" прошла 12 августа в Пскове.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов прокомментировал новый проект "Интерфаксу": "Услуга оплаты газа должна быть легкой, доступной и комфортной. Человек открывает приложение в мобильном телефоне и одной кнопкой оплачивает газ, так же, как, например, услуги мобильной связи. Уверен, что наличие такой удобной платформы само по себе повысит собираемость платежей. Мы планируем, что в этом году платформа реализации газа станет национальной, а в 2021 году к ней подключатся все регионы страны".

"Если мы анализируем счет (за газ - ИФ) простого человека, то он подчас ниже, чем счет за плату мобильного телефона всеми членами семьи. И если мы сделаем этот сервис такой же простой - уверен, вопрос с платежами за газ населения будет решен окончательно", - заявил он на презентации.

"Среди абонентов "Газпром межрегионгаз" более 270 тысяч юридических лиц и свыше 32 миллионов физических. Мы приняли решение о внедрении биллинговой платформы по результатам анализа ситуации с обращениями абонентов. Ежедневно нам поступает до 250 тысяч телефонных и электронных заявок. Новая система позволит принимать правильные управленческие решения и, главное, сделать систему оплаты удобной и легкой для наших потребителей", - добавил Густов.

Пилот

Новая система разработана ЭТП ГПБ, Газпромбанком и "Газпром межрегионгазом". Пилотным регионом внедрения новой системы стала Псковская область (новый биллинг запущен с 1 июля). Далее в 2020 году проект распространить еще на четыре региона - Великий Новгород, Самару, Владимир и Ярославль. В ближайшие годы "Газпром межрегионгаз" намерен внедрить биллинговую платформу во всех регионах России.

"В настоящий момент мы работаем над внедрением еще четырех пилотных регионов, по результатам которого ожидаем получить эталонный вариант единой биллинговой системы с унифицированными бизнес-процессами и с последующем масштабированием на 20-30 регионов в 2021 году", - пояснил "Интерфаксу" управляющий директор ЭТП Газпромбанка Юрий Иванов.

Для обеспечения более простого и быстрого перехода к промышленной эксплуатации нового биллинга ГПБ создал на базе "Газпром межрегионгаз Псков" учебный центр на 15 рабочих мест.

О федеральном масштабе внедрения нового решения говорит и тот факт, что ООО "ЭТП ГПБ Консалтинг", как свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировала несколько доменов с названиями из области платежей за газ (paygas.ru, paygaz.ru, абонентгаз.рф, abonentgas.ru, abonentgaz.ru, connectgas.ru, connectgaz.ru, oplatazagas.ru, oplatazagaz.ru). Эти адреса предполагается в будущем использовать для централизованной системы нового биллинга, добавил Иванов.

Старая версия системы "Личный кабинет" компаний группы "Газпром межрегионгаз" реализована в том числе на базе Системы моментальных оплат "Родина" (СМОРодина) ООО "АБР Регион". Она будет постепенно заменена "Личным кабинетом" на основе новой биллинговой платформы.

Новое

В "Газпром межрегионгазе" отмечают, что в результате физические абоненты получили возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. При вводе показания производится мгновенный расчет в личном кабинете абонента.

Производительность новой системы - в несколько раз выше. На выписку счетов по всей дочерней компании (в "Пскове" это 180 тыс. личных счетов) теперь требуется примерно полчаса, тогда как раньше процесс занимал 8 часов и его можно было запустить только в ночное время.

Усовершенствованы личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ. Реализована интеграция с внешними ресурсами, прежде всего государственными.

Управляющий директор ЭТП ГПБ Юрий Иванов также сказал "Интерфаксу": "Мы смогли объединить несколько баз данных в одну, осуществить интеграцию со всеми источниками оплаты для приема платежей, заменили все промежуточные системы единым программным обеспечением. В результате мы смогли произвести перевод большинства услуг в электронный вид, оптимизировали механизм по размещению информации в ГИС ЖКХ и фискализации онлайн платежей, обеспечили возможность автоматического сбора показателей со смарт-счетчиков, и реализовали возможность перспективного развития и масштабирования самой системы".

Модернизированная система снимает технические ограничения в части работы с большими объемами данных, дает возможность быстро развивать и дорабатывать систему с учетом новых функциональных или законодательных потребностей. Все базы данных компании будут объединены, что позволит исключить дублирование некоторых функций и возможные неточности при формировании счетов.

Промышленность

Для юридических лиц новая биллинговая платформа также предлагает "Личный кабинет промышленного потребителя", где в режиме онлайн можно проконтролировать часовые расходы природного газа и распределение объемов по договорам, а данные визуализируются в виде графиков и трендов.

Отдельно выделены две услуги, которые позволяют изменять плановые значения потребления, первая услуга - график неравномерности, вторая - изменение планового объема. Сервисы реализованы в виде мастера, где пошагово определяются параметры изменений.

Миллер

О проводимых процессах цифровизации в области поставок газа населению больше года назад, в апреле 2019 года, на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. С тех пор компания не сообщала о развитии проекта.

"Вместе с Газпромбанком разработан прототип технологической платформы, которая предусматривает автоматизацию процесса заключения, мониторинга и исполнения договоров. Эта система также предполагает автоматический арбитраж и автоматический расчёт платежей за газ. Система абсолютно открыта для всех участников договорного процесса. Она полностью защищена от несанкционированного вмешательства и несанкционированных изменений. "Газпром" в настоящее время готов начать работу по внедрению процесса автоматизации сопровождения договорного процесса по поставкам газа", - анонсировал Миллер больше года назад.

Густов на презентации заявил: "Новая система расчетов является первым шагом на пути создания новой национальной платформы реализации газа на внутреннем рынке. Целевая модель предполагает создание решений нового поколения, которые обеспечат прозрачность и достоверность всех расчетов. Чтобы каждый покупатель знал, за что он платит и, анализируя свои показания, может быть, в какой-то момент закрыл дверь или окно, настроил котел на другие параметры для экономии этого важного ресурса".

"Роль внутреннего рынка для "Газпрома" возрастает. Наша цель, чтобы людей, потребляющих газ, в стране становилось больше и больше и чтобы за газ можно было легко и удобно платить", - подытожил глава МРГ.