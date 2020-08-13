Оборот российских кинотеатров упал на 95%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Так как россияне не спешат возвращаться в кинотеатры после возобновления их работы, оборот российских кинотеатров в период с 1 по 10 августа составил всего лишь 5% от значений за аналогичный период прошлого года, следует из данных эквайрингового бизнеса ВТБ.

При этом, как отмечают в компании, в отличие от Москвы, в других регионах покупка билетов онлайн увеличилась в три раза.



Российские кинотеатры прекратили сеансы весной из-за пандемии COVID-19. В Москве они вновь открылись с 1 августа, в некоторых регионах – еще в июне-июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

С 1 по 10 августа спрос на просмотр кино на большом экране резко сократился по сравнению с августом прошлого года. В целом по России затраты на билеты снизились до 5% от значений августа 2019 года, в Москве – до 4,9%, в других регионах – до 5,4%.

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.

Вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек отметил, что август - это традиционно "низкий сезон" для кинотеатров в России из-за того, что люди уходят в отпуска. Ситуация также осложнена принципом шахматной рассадки в кинозале, что тоже ограничивает его заполняемость минимум на 50%. Кроме того, отложен прокат кассовых фильмов, а многие кинопремьеры потенциальные зрители уже уже посмотрели в онлайн-кинотеатрах в интернете.

Киричек полагает, что кинотеатры будут восстанавливаться дольше других сегментов развлечений. По оценке ВТБ, возвращение к показателям прошлого года сейчас возможно не раньше конца года, когда в прокат выйдут традиционно популярные новогодние премьеры.