Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Министр культуры назвала оптимальную заполняемость кинозалов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Кинотеатры смогут вернуться к комфортному режиму работы, когда Роспотребнадзор установит 70% заполняемость залов, а 100% заполняемость кинотеатров бывает в основном только в "премьерные" недели, считает министр культуры Ольга Любимова.

Пандемия коронавируса

Она напомнила, что ограничения по наполняемости залов определяют региональные управления Роспотребнадзора в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. Там, где процент заболевших COVID-19 не очень велик, заполняемость может составлять 70%.

"Если у нас будет в большинстве регионов заполняемость от 50 до 70% в зале, то это уже позволит комфортно существовать, главное, чтобы было достаточное количество премьер, которое заинтересует зрителей", - сказала министр.

Любимова добавила, что представителям отрасли предстоит понять, как вернуть зрителей в залы.

"Люди пока не стремятся в кино, нам предстоит понять, с чем это связано - только с ковидом или с традиционным августом - вы знаете, это не лучший месяц. Сейчас все будут возвращаться домой, как правило, цифры проката стремятся вверх, когда дети возвращаются в город. В данной ситуации нам нужно ограничить число посетителей, предстоит сложный год, никаких иллюзий нет", - отметила Любимова.

Минкультуры Ольга Любимова коронавирус Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

На Берлинале откажутся от наград за лучшие мужские и женские роли

На Берлинале откажутся от наград за лучшие мужские и женские роли

Актриса Лори Локлин получила тюремный срок за подкуп университета

Актриса Лори Локлин получила тюремный срок за подкуп университета

Башмет утратил первенство по доходам среди деятелей культуры

Губенко при жизни назвал преемника во главе "Содружества актеров Таганки"

На поддержку российских фильмов в прокате выделят 500 млн рублей

На поддержку российских фильмов в прокате выделят 500 млн рублей

Тысячи фанатов Цоя пришли на его могилу в годовщину гибели музыканта

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаила Ефремова выписали из больницы

Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд над Михаилом Ефремовым отложили на неделю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');