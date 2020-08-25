Министр культуры назвала оптимальную заполняемость кинозалов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Кинотеатры смогут вернуться к комфортному режиму работы, когда Роспотребнадзор установит 70% заполняемость залов, а 100% заполняемость кинотеатров бывает в основном только в "премьерные" недели, считает министр культуры Ольга Любимова.

Она напомнила, что ограничения по наполняемости залов определяют региональные управления Роспотребнадзора в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. Там, где процент заболевших COVID-19 не очень велик, заполняемость может составлять 70%.

"Если у нас будет в большинстве регионов заполняемость от 50 до 70% в зале, то это уже позволит комфортно существовать, главное, чтобы было достаточное количество премьер, которое заинтересует зрителей", - сказала министр.

Любимова добавила, что представителям отрасли предстоит понять, как вернуть зрителей в залы.

"Люди пока не стремятся в кино, нам предстоит понять, с чем это связано - только с ковидом или с традиционным августом - вы знаете, это не лучший месяц. Сейчас все будут возвращаться домой, как правило, цифры проката стремятся вверх, когда дети возвращаются в город. В данной ситуации нам нужно ограничить число посетителей, предстоит сложный год, никаких иллюзий нет", - отметила Любимова.