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"АЛРОСА" заявила об отсутствии условий для выплаты дивидендов за I полугодие

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" констатирует отсутствие условий для выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2020 года, говорится в сообщении компании.

"Что касается дивидендов за I полугодие 2020 года, то, с учетом отрицательного результата по показателю "свободный денежный поток" в размере 8,3 млрд руб., условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют", - заявил CFO "АЛРОСА" Алексей Филипповский, процитированный в сообщении.

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АЛРОСА

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