Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после заметного снижения накануне, вызванного усилением продаж на рынке ОФЗ со стороны нерезидентов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,54-73,63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,62 руб./$1 (-11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,48 руб./EUR1 (-1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,79 копейки к уровню закрытия понедельника, до 79,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,24 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,0184 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после заметной просадки по итогам понедельника. Инвесторы продолжают следить за развитием отношений Вашингтона и Пекина, в которых наблюдается очередной виток напряженности. Внимание участников внутреннего валютного рынка также обращено на риски участия России в политическом кризисе в Белоруссии и возможную реакцию на это со стороны западных стран.

В частности, Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса уже подверг критике заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь Белоруссии.

"В то время, когда Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", - говорится в совместном заявлении председателя комитета Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba Group Holding Ltd.

В минувшую пятницу Трамп подписал указ, направленный на то, чтобы задним числом признать недействительной покупку в 2017 году китайской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое впоследствии стало TikTok. Согласно указу, ByteDance должна в течение 90 дней продать или выделить бизнес TikTok в США и избавиться от записей данных американских пользователей приложения.

Трейдеры ждут протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 во вторник уменьшилась на 0,4% - до $45,19 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,58%, до $42,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 2,1%.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.