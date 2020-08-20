ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.

Участники заседания высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.

Представители FOMC сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

В этих условиях "несколько участников заседания высказали мнение о том, что дополнительное стимулирование может потребоваться для содействия восстановлению экономики и возврату инфляции к 2%-ному целевому показателю", говорится в протоколе.

Некоторые представители FOMC также отметили, что "с учетом природы шока, который переживает американская экономика, необходимы мощные фискальные стимулы, чтобы содействовать быстрому улучшению условий на рынке труда".

Обсуждая дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики, многие участники заседания отметили, что в определенный момент может оказаться целесообразным внесение большей ясности в планы Федрезерва относительно будущего направления процентных ставок и курса денежно-кредитной политики (forward guidance), говорится в протоколе.

В частности, обсуждались возможности привязки изменений ставки к достижению одного или нескольких экономических ориентиров, к определенному календарному периоду, а также к целям по инфляции или занятости.

"В целом многие участники заседания отмечали, что завершение стратегической оценки политики Федерезерва будет очень полезным для создания комплексной структуры, которая помогла бы направлять дальнейшие действия ФРС", - говорится в документе.

Протокол показал, что руководители Федрезерва могут завершить стратегическую оценку политики, существенно изменив уже на следующем заседании текст заявления, который будет опубликован по его итогам.

Среди участников заседания, высказавшихся по вопросу еще одного инструмента, который мог бы использовать Центробанк - контроля кривой доходности, большинство считает, что его положительный эффект для экономики в нынешних условиях будет сдержанным, поскольку ставки долгосрочных облигаций в США уже являются очень низкими.

"Многие из этих участников также указали на потенциальные расходы, связанные с контролем кривой доходности", - говорится в протоколе.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых на июльском заседании, а также объявил, что продолжит выкуп активов "по крайней мере прежними темпами", то есть US Treasuries на сумму не менее $80 млрд в месяц и ипотечные облигации на $40 млрд в месяц.

Следующее заседание FOMC намечено на 15-16 сентября.