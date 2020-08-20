Российские биржевые индексы снизились в пределах 0,9%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги четверга со снижения на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после публикации протокола ФРС США, обрисовавшего мрачные экономические перспективы. Лидируют в падении акции "Ростелекома", подешевевшие из-за отсечки дивидендов. Дорожают бумаги "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 3038,89 пункта, индекс РТС упал на 0,9%, до 1305,05 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 16 копеек до 73,46 рубля, цена золота просела на 1,1%, до $1948,8 за тройскую унцию.

В четверг на бирже без учета дивидендов торгуются акции "Ростелекома" (-4,1% и -5,4% "префы", дивиденды за 2019 год - 5 рублей на акцию каждого вида) и ГДР TCS Group (-0,5%, дивиденды за 2 квартал 2020 года - 14,61 рубля на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,2%), "Мобильных телесистем" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "Татнефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), Сбербанка (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%).

Выросли котировки "Яндекса" (+0,7%), "РусАла" (+0,5%).

"Яндекс" занял место ГМК "Норильский никель" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, как и ожидалось, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Акции "Яндекса" вошли в топ-4 индекса с весом 9,44%, в то время как вес бумаг "Норникеля" понижен на 338 базисных пунктов до 4,72%. Таким образом, в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и "Яндекс". Ранее акции индексный провайдер MSCI включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia Standard с весом 8,1%. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Цены на золото снижаются и на дневном графике есть "медвежьи" расхождения по индикаторам. В последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в мире идет на спад, постоянно появляются позитивные новости о появлении вакцин против вируса. Для золота это негатив, отметил глава департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрей Верников. По его словам, есть несколько вариантов развития дальнейших событий. Золото может найти опору на уровне $1920 или на уровне $1840. Учитывая, что в долгосрочной перспективе мировую экономику ждет стагфляция, стоит присмотреться к покупке фьючерса на золото и к акциям золотодобытчиков. В текущей ситуации 20% накоплений можно держать в золоте и акциях золотодобывающих компаний.

Публикация июльского протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам не внесла ясность относительно дальнейших действий по процентным ставкам на следующем заседании. А инвесторы уже "подсели" на "наркотик новостей" о дальнейшем денежном стимулировании. Если заболеваемость COVID-19 и дальше будет снижаться и не будет риска повторного закрытия экономики, не будет спешки с дальнейшим денежным стимулированием. Пока Конгресс не продлил бюджетные стимулы, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики не актуален, считает Верников.

В среду индексы в США снизились на 0,3-0,5% после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обрисовавшего мрачные экономические перспективы.

Руководители Федрезерва на минувшем заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Согласно документу, ряд членов FOMC полагают, что "может потребоваться дополнительная аккомодация", в том числе посредством предоставления более конкретной информации о том, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки вблизи нуля после их снижения в марте. В то же время в протоколе не содержится четких указаний на сроки подобного шага - лишь говорится, что "в какой-то момент будет уместно" более подробно рассказать о планах в отношении будущих решений в сфере денежно-кредитной политики.

В конце июля Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, а также пообещал продолжать выкуп активов "по крайней мере прежними темпами", то есть US Treasuries на сумму не менее $80 млрд в месяц и ипотечные облигации на $40 млрд в месяц.

Министр финансов Стивен Мнучин во вторник раскритиковал лидеров Демократической партии за нежелание достичь "приемлемого" соглашения по новым мерам поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Однако спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси сказала в интервью изданию Politico, что готова пойти на некоторые уступки для заключения соглашения с республиканцами.

Кроме того, давление на рынки продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Вслед за США в четверг преобладает негативная динамика индексов в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Народный банк Китая (НБК), как и ожидалось, сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. ЦБ страны оставил ставку без изменений четвертый месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Нефть утром в четверг также проседает на фоне усиливающихся сомнений в восстановлении спроса после публикации протокола июльского заседания Федрезерва, указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду.

К 10:01 октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,71% - до $45,05 за баррель, в среду контракт подешевел на 0,2%. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,93%, до $42,53 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 0,1%, до $42,52 за баррель.

Представители FOMC сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти стране на прошлой неделе сократились на 1,63 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,85-3,8 млн баррелей, а резервы бензина упали на 3,322 млн баррелей при прогнозах снижения на 1-2 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей.

Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

"Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.