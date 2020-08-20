Евро подорожал почти на 22 копейки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро быстро дорожают на "Московской бирже" в четверг утром на спаде интереса инвесторов к рисковым активам после публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,38-73,48 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 15,75 копейки и составил 73,46 рубля за доллар. Евро подорожал на 21,75 копейки, до 86,98 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 18,46 копейки к уровню закрытия среды, до 79,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,08 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 42,87 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и распродаж рисковых активов после публикации протокола июльского заседания ФРС, указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса.

Представители американского центробанка сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, они высказали опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

По мнению регулятора, американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.

В отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики отмечалось, что в определенный момент может оказаться целесообразным внесение большей ясности в планы Федрезерва. В этом контексте обсуждались возможности привязки изменений ставки к достижению одного или нескольких экономических ориентиров, к определенному календарному периоду, а также к целям по инфляции или занятости.

Протокол показал, что руководители Федрезерва могут завершить стратегическую оценку политики, существенно изменив уже на следующем заседании текст заявления, который будет опубликован по его итогам.

Среди участников заседания, высказавшихся по вопросу еще одного инструмента, который мог бы использовать Центробанк - контроля кривой доходности, большинство считает, что его положительный эффект для экономики в нынешних условиях будет сдержанным, поскольку ставки долгосрочных облигаций в США уже являются очень низкими.

"Многие из этих участников также указали на потенциальные расходы, связанные с контролем кривой доходности", - говорится в протоколе.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после публикации протокола июльского заседания FOMC.

К 10:5 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent подешевели в Лондоне на 0,71% - до $45,05 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,93%, до $42,53 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на 0,88%, до $42,74 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился. "Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.