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"Яндекс" поднялся на девятое место в России по капитализации

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Капитализация "Яндекса" достигла 1,529 трлн рублей. Компания поднялась на девятое место в России по уровню рыночной капитализации, потеснив потеснил "Газпром нефть", капитализация которой на 11:52 составляла 1,523 трлн рублей.

Смена позиций в рейтинге по уровню рыночной капитализации на российском фондовом рынке произошла благодаря заметному подорожанию акций "Яндекса" после их включения в индекс MSCI Russia. К 11:52 рост котировок к закрытию предыдущего дня составил 3% (до 4817,8 рубля за штуку), в то время как акции "Газпром нефти" подорожали к этому моменту всего на 0,52% (до 321,2 рубля за штуку).

MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени. При этом компания заняла место ГМК "Норильский никель" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки.

Акции "Яндекса" вошли в топ-4 индекса с весом 9,44%, в то время как вес бумаг "Норникеля" был понижен на 338 базисных пунктов, до 4,72%. Таким образом, в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и "Яндекс". Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.

ВТБ Капитал Норникель Яндекс MSCI Russia 10/40 Газпром нефть

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