Чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО во II кв. выросла до 6,8 млрд руб.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа по итогам второго квартала 2020 года получила 6,82 млрд рублей чистой прибыли, что на 15,5% больше, чем в апреле-июне 2019 года, говорится в сообщении биржи.

Это выше консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали чистую прибыль биржи во втором квартале в размере 6,5 млрд рублей (рост ко второму квартале 2019 года на 10%).

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6,34 млрд рублей.

Операционные доходы выросли на 8,4%, до 12,028 млрд рублей.

Комиссионные доходы биржи выросли на 21,8%, до 7,99 млрд рублей, благодаря росту объема комиссий на рынке акций, денежном и срочном рынках.

Чистые процентные доходы снизились на 10,5%, до 4,027 млрд рублей, на фоне снижения процентных ставок в России и в мире, несмотря на увеличение инвестиционного портфеля.

Операционные расходы увеличились на 6,8%, до 4,138 млрд рублей.

EBITDA увеличилась на 13,6%, до 9,31 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 7,4%, до 8,71 млрд рублей.