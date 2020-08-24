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ВЭБ и ВТБ получили в залог 100% морского порта Суходол

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Структура "РЖД" АО "РЖД - Инфраструктурные проекты", которой принадлежит 25,01% ООО "Морской порт "Суходол", передало свою долю в залог госкорпорации "ВЭБ.РФ" и банку ВТБ, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В конце июля и начале августа свои доли в залог ВЭБу и ВТБ передали другие три владельца порта - АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ, владеет 24,79%), а также акционеры АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаил Федяев и Владимир Гридин, которым принадлежит по 25,1% "Суходола".

Таким образом, в залог ВЭБу и ВТБ передано 100% ООО "Морской порт "Суходол".

По данным "СПАРКа", все перечисленные доли заложены в соответствии с договором синдицированного кредита от 31 декабря 2019 года, однако суть и условия договора не уточняются. Срок обременения ограничен 31 декабря 2036 года.

Сообщается также, что банк ВТБ является управляющим залогом, ВЭБ - кредитный управляющий, оба имеют статус "первоначальных кредиторов".

Согласно "СПАРКу", уставный капитал ООО "Морской порт "Суходол" составляет 1,756 млрд рублей - такого размера он достиг в июне 2020 года, ранее (по данным на сентябрь 2019 года) он был равен 1,614 млрд рублей.

По данным пресс-службы СДС, мощность перевалки первой и второй очередей порта "Суходол" составит 12 млн тонн угля в 2022 году. В дальнейшем предполагается построить третью очередь с увеличением мощности еще на 8 млн тонн. Ранее сообщалось, что стоимость строительства порта оценивается в 35,4 млрд рублей.

Реализацией проекта строительства угольного порта занимается ООО "Морской порт Суходол".

ВТБ ВЭБ Суходол Сибирский деловой союз ЦРПИ РЖД СДС-Уголь

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