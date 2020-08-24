ВТБ во II квартале продал акции "санкционной биржи"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - ВТБ во втором квартале продал акции АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ, на ее основе создается биржа для листинга российских санкционных компаний), свидетельствует ежеквартальный отчет банка по ценным бумагам.

Банку на конец первого квартала принадлежало 12,7% акций "санкционной" биржи.

"Банк ВТБ не является акционером Санкт-Петербургской валютной биржи", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Биржа не раскрывает состав своих акционеров из-за угрозы международных санкций. Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявлял, что основными акционерами биржи станут крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ, находится под санкциями США и ЕС) и опорный банк ОПК Промсвязьбанк. В 2019 году чиновник отмечал, что банки находятся в процессе выкупа долей у нынешних акционеров биржи. Затем, в мае 2020 года, стало известно, что РНКБ вышел из капитала "Санкт-Петербургской валютной биржи".

Источник сообщал "Интерфаксу", что Промсвязьбанк намерен консолидировать на своем балансе все акции СПВБ. В июле он купил на электронных торгах 10,97% акций биржи, которые ранее принадлежали "Международному банку Санкт-Петербурга". В Промсвязьбанке не ответили на вопрос "Интерфакса" о количестве принадлежащих ему акций биржи.

Банк России продолжает являться владельцем 8,9% уставного капитала биржи, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

В четвертом квартале 2019 года из капитала биржи уже вышли владельцы с крупными пакетами: Сбербанк России (10,97%) и Витабанк (10,97%). Список акционеров покинули также "Национальный расчетный депозитарий" (10,97%), Балтийский банк (10,97%), банк "Санкт-Петербург" (имел 12,44%).

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Сейчас на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ "Главгосэкспертиза России", депозитные операции Федерального казначейства).

В конце 2019 года на бирже были размещены и допущены к торгам облигации находящегося под санкциями крымского РНКБ (находится в SDN List), а в апреле 2020 года допущены к размещению облигации "Комкора" - основного операционного актива телекоммуникационного холдинга "Акадо" группы "Ренова" (в отношении "Реновы" и ее владельца Виктора Вексельберга также введены санкции).

В мае 2020 года представитель Минфина России заявлял "Интерфаксу", что министерство планирует размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на этой бирже.