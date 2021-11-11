Строительство газопровода из РФ в Китай через Монголию планируют начать в 2024 г.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Строительство 960-километрового газопровода из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году, сообщает монгольское госагентство "Монцамэ" со ссылкой на вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана.

"На сегодняшний день выполнение ТЭО (технико-экономическое обоснование - ИФ) составляет 70 процентов. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения", - сказал Амарсайхан.

Сейчас определен маршрут газопровода протяженностью 960,5 км. После завершения ТЭО к концу этого года инженеры и техники приступят к детальному проектированию, а подготовительные работы будут завершены в течение двух лет. Строительные работы по проекту официально начнутся в 2024 году.

По словам вице-премьера, как только будет завершено ТЭО, ожидается, что правительства трех стран заключат соглашение о регулировании тарифов и цен. Кроме того, Монголия разработает законопроекты, касающиеся трубопроводов природного газа, добавил Амарсайхан.

В настоящее время Монголия ведет переговоры с "Газпромом" о том, чтобы стать страной-потребителем наряду со строительством транзитного газопровода "Союз Восток" по своей территории. Вице-премьер подчеркнул, что Монголия планирует принять соответствующие решения после тщательного расчета внутреннего потребления природного газа и представления результатов в Совет национальной безопасности, также отмечается в сообщении.

В октябре "Газпром" сообщал, что российская и монгольская сторона согласовали предложенную компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке ТЭО.

Также сообщалось, что со стороны правительства Монголии уже принят ряд мер государственной поддержки реализации проекта. В частности, речь идет о квотах для привлечения иностранной рабочей силы компанией "Газопровод Союз Восток", возможности использования нормативной базы России и "Газпрома" при проектировании и строительстве. Кроме того, правительством Монголии принято принципиальное решение о резервировании земельных участков под размещение объектов газопровода.

"Газпром" и правительство Монголии в декабре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании о проведении совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2". В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. ТЭО проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. ТЭО готовит "Газопровод Союз Восток".