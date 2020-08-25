Приватизирована компания "Татхимфармпрепараты"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - АО "Связьинвестнефтехим", которое принадлежит правительству Татарстана, сообщило, что продало 100% акций АО "Татхимфармпрепараты" топ-менеджерам этого предприятия.

Сделка прошла через компанию специального назначения, уточнили в компании.

"Связьинвестнефтехим" продал актив ради оптимизации собственного инвестпортфеля и концентрации ресурсов, находящихся в его распоряжении.

У АО "Татхимфармпрепараты" есть два завода: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать более 130 наименований готовых лекарственных средств в виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30 фармакологических групп, говорится на сайте АО.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка фармкомпании в 2019 году составила 3,4 млрд рублей, чистая прибыль - 254,1 млн рублей.