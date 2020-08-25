Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Приватизирована компания "Татхимфармпрепараты"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - АО "Связьинвестнефтехим", которое принадлежит правительству Татарстана, сообщило, что продало 100% акций АО "Татхимфармпрепараты" топ-менеджерам этого предприятия.

Сделка прошла через компанию специального назначения, уточнили в компании.

"Связьинвестнефтехим" продал актив ради оптимизации собственного инвестпортфеля и концентрации ресурсов, находящихся в его распоряжении.

У АО "Татхимфармпрепараты" есть два завода: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать более 130 наименований готовых лекарственных средств в виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30 фармакологических групп, говорится на сайте АО.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка фармкомпании в 2019 году составила 3,4 млрд рублей, чистая прибыль - 254,1 млн рублей.

Татхимфармпрепараты Татарстан Связьинвестнефтехим

Новости

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

Состав индекса Dow Jones будет сильно изменен впервые за семь лет

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

S&P500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, и сократить его будет сложно

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

Китай в июне сократил импорт газа по трубе до трехлетнего минимума

"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');